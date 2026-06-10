Papi Robles (Compromís), "encantada" con el acto de Oltra y Rufián: "El día 19 nos vemos allí"

El ministro Pablo Bustinduy y la portavoz de Compromís Papi Robles - PAPI ROBLES

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, se ha mostrado "encantada" con que se celebren encuentros como el que protagonizarán la próxima semana la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al tiempo que ha confirmado que asistirá a este acto.

"Estoy encantada de que tengamos este tipo de encuentros y de que nuestra candidata empiece a demostrar lo que ya sabéis: que recuperará la alcaldía de València para recuperar la esperanza y la ilusión en esta ciudad que María José Catalán [alcaldesa de la ciudad] está apagando. Por tanto, el día 19 nos vemos allí, a escucharles y, sobre todo, a tomar nota de lo que viene".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras una reunión con sindicatos docentes junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Robles forma parte de Més, partido mayoritario de Compromís, mientras Oltra representa a Iniciativa.

Oltra y Rufián protagonizarán el próximo viernes 19, a las siete de la tarde en el Parque de Cabecera de València, un acto público para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. Esta cita se producirá después de que el diputado republicano se abriera a la posibilidad de encabezar una candidatura de la izquierda en España.

A su vez, Oltra anunció hace unos meses su intención de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València en las elecciones municipales de 2027. La exvicepresidenta está a la espera de que Compromís formalice que será la cabeza de lista, algo que la coalición hará próximamente en una asamblea extraordinaria, en una fecha que acordará con la propia Oltra.

Por su parte, Bustinduy ha asegurado que el acto de Rufián y Oltra "tiene una pinta interesantísima" y que se "alegra" de que vayan a compartir escenario. "Ojalá pudiera asistir, porque me encantaría escucharlo", ha dicho.

"Son dos personas que son referentes para muchísima gente a lo largo y ancho del estado. Además, dos personas que tienen el don de la comunicación y del sentido común, y estoy seguro de que será una conversación interesante", ha declarado el ministro, que forma parte del ala de Sumar en el Gobierno.