El paro baja en 2.467 personas en marzo en la Comunitat Valenciana hasta los 288.162 desempleados

Archivo - Camarero atendiendo clientes en una terraza, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.467 personas en marzo en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,8%) hasta los 288.162 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de marzo, se acumulan ya dos meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (15 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2013. En el último año el desempleo acumula un descenso de 19.440 parados, lo que supone un 6,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1658 menos (-0.81%); Construcción, 658 menos (-3.19%); Industria, 310 menos (-0.92%); Agricultura, 42 menos (-0.6%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 201 más (+0.87%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (204299), Industria (33454), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7016), Construcción (19980), Sin empleo anterior (23413).

En cuanto a sexos, de los 288.162 desempleados registrados en marzo, 176.955 fueron mujeres, 1.632 menos (-0,9%) y 111.207, hombres, lo que supone un descenso de835 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,7%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 238 parados más que a cierre del pasado mes (+1,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 2.705 desempleados (-0,99%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Alicante/Alacant(-1213), Valencia(-879), Castellon/Castello(-375)

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 118.624 contratos en la Comunitat Valenciana, un 10,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 62.168 fueron contratos indefinidos, cifra un 15% superior a la de marzo del año anterior y 56.456, contratos temporales (un 5,9% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 47,59% fue temporal (frente a un 46,6% del mes anterior) y un 52,41%, indefinidos (el mes precedente fue un 53,4%).

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).