La Comunitat Valenciana gana 21.832 afiliados a la Seguridad Social en marzo y alcanza los 2.263.853 cotizantes

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado el pasado mes de marzo 2.263.853 afiliados a la Seguridad Social, 21.832 más que el mes anterior (+0,97%) y 78.185 más respecto a marzo de 2025 (+3,58%), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En ambos casos, el incremento de los afiliados se sitúa por debajo de la media estatal, que aumenta un 0,98% respecto a febrero y un 2,46% en comparación con el pasado año.

Del total de cotizantes en la Comunitat Valenciana, 1.224.950 corresponden a Valencia, provincia en la que la afiliación se ha incrementado en 8.344 personas respecto al mes anterior (+0,69%) y en 46.439 en comparación con marzo de 2025 (+3,94%).

Alicante, con 774.182 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 11.663 personas afiliadas a la Seguridad Social (+1,53%) y un crecimiento interanual de 23.734 afiliados (+3,16%).

Finalmente, Castellón, con 264.722 trabajadores afiliados, ha experimentado el mes pasado un incremento de 1.825 afiliados respecto a febrero (+0,69%) y respecto a hace un año de 8.013 cotizantes (+3,12%).

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 1.864.894 cotizantes, de los cuales 30.117 están registrados como trabajadores del hogar y 44.219 como trabajadores agrarios. Además, hay 391.463 personas inscritas en el régimen de autónomos 7.496 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al cierre del mes de marzo había en la Comunitat Valenciana 2.659 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 875 son por fuerza mayor. El finalizar el mes había 702 trabajadores acogidos al mecanismo red para la automoción.