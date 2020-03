Una parte de la falla municipal sufre una caída durante su traslado que no afectará a la estructura

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una parte de la falla del Ayuntamiento de València ha sufrido este martes una caída cuando era trasladada desde el taller donde se ha construido hasta la plaza municipal y ha sufrido daños de poca consideración que no afectarán a su estructura.

De este modo lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han calificado de "rasguño" el daño sufrido por el monumento y han asegurado que no ha sido "nada significativo".

A este respecto, han comentado que el desperfecto tendrá una superficie de pocos centímetros cuadrados y han detallado que se localiza en la unión con otra pieza de la falla, por lo que cuando se monte quedará subsanado dado que tendrá que lijarse y pintarse como es habitual para el acabado definitivo del monumento.

Desde el consistorio han agregado que la pieza dañada de la falla no debe confundirse "con las partes no acabadas o con la estructura no acoplada" hasta el momento. Asimismo, han apuntado que la espectacularidad de la caída ha sido mayor que el daño producido.

La incidencia ha tenido lugar cuando esta parte del monumento municipal de 2020 se trasladaba en camión hasta la plaza del Ayuntamiento y se ha producido en la avenida Peset Aleixandre, en un cruce con las vías del tranvía.

Tras llegar la pieza a la plaza del Ayuntamiento, el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) de València, Carlos Galiana, se ha acercado hasta la zona en la que se plantará el monumento para comprobar los daños sufridos y ha hablado con el maestro mayor, que le ha transmitido que "no es algo por lo que preocuparse en absoluto".

"Ha sido más aparatoso de que lo parece, un pequeño accidente, un rasguño", ha subrayado el edil en declaraciones a los medios tras la 'mascletà' de este martes, confiando en que los artistas lo podrán remendar porque "no es nada que con un poco de masilla, lija y pintura no se pueda solucionar".

La falla municipal del Ayuntamiento de València de este año, cuyo lema es 'Açò també passarà' y tiene como elemento central la imagen de "una mujer empoderada, sólida y en posición de meditación", como explica la JCF. El monumento es obra de los artistas falleros Manolo Martín y José Ramón Espuig junto al diseñador Escif.