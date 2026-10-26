Los partidos de Compromís-Front Valencià harán campaña "unidos" para "frenar a la extrema derecha"

María Teresa Pérez (c), Natxo Bellido (i) y Alicia Rius (d), este lunes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso de los Diputados por Alicante, María Teresa Pérez, ha subrayado que los partidos que integran esta candidatura de partidos a la izquierda del PSOE harán actos de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre "unidos y unidas" con el objetivo de "frenar a la extrema derecha".

Así lo ha indicado este lunes la también coordinadora autonómica de Podem, en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento de la capital alicantina, tras registrar la lista electoral junto a Natxo Bellido, de Compromís, y Alicia Rius, de Esquerra Unida.

"Todos estos partidos, Compromís, Esquerra Unida, Podem, Esquerra Republicana del País Valencià, hemos escuchado el clamor social que había, hemos escuchado a la gente, lo que nos estaban pidiendo, ponernos de acuerdo, hemos tenido responsabilidad y hemos estado a la altura", ha señalado Pérez.

Según ha dicho, han configurado "esta candidatura con perfiles, además, que enriquecen", porque son "diversos, plurales" y "aportan mucho valor". En palabras de la candidata, se trata de "perfiles de la academia, perfiles del activismo, del asociacionismo, perfiles con experiencia institucional, con experiencia de gobierno, pero también apegados al territorio y apegados a la realidad" y, por eso, "va a ser una candidatura plural y diversa y alegre y combativa".

En la Comunitat Valenciana habrá una única papeleta que agrupe a las formaciones políticas que están a la izquierda del PSOE, por lo que Pérez ha dicho que Compromís-Front Valencià es un "ejemplo" para el resto de territorios.

"Necesitamos mejorar el transporte, mejorar las infraestructuras, mejorar las inversiones y todos los servicios públicos como la educación y la sanidad y, por supuesto, el acceso a una vivienda digna en esta provincia, que sabemos que es una de las que más caros tiene los precios y una de cada tres casas están siendo compradas por gente extranjera", ha apostillado.

CRÍTICAS A PSOE, PP Y VOX

Pérez ha continuado diciendo: "Para mí es un orgullo representar a esta lista unitaria, porque creo, además, que esta es la lista que puede frenar a la extrema derecha, pero sobre todo puede avanzar en derechos. Queremos seguir conquistando derechos porque sabemos, y lo hemos comprobado en estos últimos años, que el Partido Socialista a la hora de la verdad antepone los intereses de los poderosos".

Sobre el PSOE, ha apuntado: "Los vimos votando en contra de prohibir a los fondos buitre comprar pisos. Los vimos votando en contra de las prejubilaciones sin penalización cuando se tienen más de 40 años cotizados. Les hemos visto votando en contra de los intereses de la clase trabajadora".

También ha criticado al Consell de la Generalitat Valenciana, actualmente presidido por Juanfran Pérez Llorca: "Los valencianos y las valencianas llevamos mucho tiempo sufriendo un gobierno indigno autonómico de Partido Popular con una dependencia de Vox que ha hecho, en primer lugar, que haya más de 230 muertes por esa dana de 2024 en la que vimos el gobierno con menos vergüenza de nuestra historia, el gobierno más criminal. Pero no solo eso, es también un gobierno que ha hecho políticas negligentes y criminales".

"Ha hecho políticas como volver a permitir la construcción de hoteles mucho más cerca de la costa, como desproteger la huerta valenciana, como también volver a la especulación absoluta en zonas inundables que nos vuelven a poner en peligro, como también políticas de negacionismo de la violencia machista", considera.

La candidata ha aseverado que están ante "un desafío mayor, porque el auge de la extrema derecha" está poniendo "en peligro a todos". En este sentido, ha aseverado que el líder nacional del PP y candidato de esta formación a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho "que hay que volver a abrir el debate del aborto" y "que va a permitir que entren ministros y ministras de Vox en el Consejo de Ministros".

Y ha apuntado: "También es urgente avanzar en derechos porque en esta legislatura hemos visto, además, como el PSOE se ralentizaba, se volvía un poquito más cobarde y hacía que las transformaciones no fueran tan ambiciosas como la gente necesita en la calle y en su día a día".

"Por lo tanto, nosotros ambicionamos que esta candidatura pueda llegar a Madrid, pueda llegar al Congreso y pueda defender políticas que mejoren la vida de la gente, aunque el Partido Socialista no quiera. No nos resignamos a los límites que pone la socialdemocracia y queremos ir más allá", ha recalcado Pérez, quien ha abogado por "llevar todas las voces alicantinas al Congreso de los Diputados que se pueda".

"NECESITAMOS REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA"

A juicio de Pérez, "el dinero tiene que empezar a moverse de arriba a abajo". "Necesitamos redistribución de la riqueza para que la clase trabajadora pueda vivir también muchísimo mejor, porque si nos organizamos y nos distribuimos, podemos vivir todos más dignamente", ha agregado.

"En los próximos días veréis el programa electoral con las medidas detalladas, pero queremos defender que la clase trabajadora alicantina pueda moverse por toda su provincia sin tener que depender de un coche que, además, tiene que pagar una gasolina cada día más cara para que se enriquezcan las empresas energéticas, para que se enriquezcan siempre los de arriba", ha sostenido.

Y ha enfatizado: "También ha habido una desindustrialización. En mi zona lo hemos vivido. La deslocalización de la industria ha supuesto pérdidas de muchos empleos y nosotros vamos a traer propuestas también, en ese sentido, de diversificación de la economía y de poner a Alicante en el mapa como una de las provincias más importantes de España con todos los servicios y con toda la calidad que se merecen".

"HERIDAS"

Por su parte, Bellido (Compromís) ha indicado, tras citar al poeta oriolano Miguel Hernández, que "heridas que están supurando", concretamente la de la "desigualdad", la del "salario" y otras como la del "odio, de los bulos, de la desinformación, de la violencia, de las guerras, también incluso ese odio que se está lanzando hacia los sectores más vulnerables", a personas migrantes, al colectivo LGTBIQA+ y a las mujeres. Además, se ha referido a la crisis climática.

En la misma línea, Rius (Esquerra Unida) ha remarcado que "es muy importante estar en Madrid y llevar a Madrid los problemas que Alicante tiene". "Es la vivienda, es el medio ambiente, es que no tenemos refugios climáticos, es una ciudad que está cada vez más turistificada", ha sentenciado.

A ello, ha apuntado: "Y con todo el respeto hacia los turistas, porque todas y todos somos turistas, es muy importante cuidar especialmente a la gente que vivimos en Alicante y hacemos Alicante, y tampoco queremos olvidarnos de un problema enorme por su magnificencia que tiene este Estado y este territorio, que es la violencia machista".