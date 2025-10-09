Pastelerías de la zona dana celebran con ilusión la tradicional 'mocadorà': "Es un año muy especial"

Pastelerías de la zona que asoló la dana del pasado 29 de octubre vuelven a celebrar la tradicional 'mocadorà' - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

Escaparates evocan la solidaridad tras la catástrofe con mensajes de agradecimiento a los voluntarios que ayudaron a "renacer del barro"

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hornos y pastelerías de la zona que asoló la dana del pasado 29 de octubre vuelven a celebrar la 'mocadorà' --la dulce tradición con la que se expresa amor y afecto en el Día de la Comunitat Valenciana-- con "ilusión y orgullo" tras haber podido recuperar la actividad comercial.

"Este año no ha sido un año más, es muy especial porque se trata de la primera 'mocadorà' tras la dana", ha asegurado el gerente de uno de estos establecimientos, la pastelería Galán, José Vicente Galán.

Este negocio ubicado en la localidad valenciana de Albal, una de los municipios que sufrió los estragos de las inundaciones, reabrió sus puertas el 1 de febrero y vivirá esta festividad del 9 d'Octubre de manera "muy especial" al ser una empresa que se vio muy afectada por la catástrofe.

"Aquí lo perdimos absolutamente todo y estuvimos tres meses cerrados. Por suerte, el 1 de febrero conseguimos abrir otra vez y aquí estamos para ofrecer servicio y calidad como siempre", ha explicado a Europa Press José Vicente Galán, quien asegura que han notado un incremento en sus ventas debido a que todavía hay hornos en esta zona que no han podido reabrir.

HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS

Este año, en la Pastelería Galán han querido rendir homenaje a los voluntarios en el escaparate que dedican a la 'mocadorà' con un cartel en el que agradecen cómo les ayudaron a "renacer del barro" junto con unas pequeños arbolitos con brotes verdes con los que simbolizan que han podido "renacer de nuevo".

Asimismo, valoran el cariño y el apoyo de su clientela, que se "volcó" con este establecimiento desde el primer día que retomó su actividad. "Nos ayudaron muchísimo y con el tiempo hemos ido consolidando el aumento de volumen de trabajo ya que por desgracia muchos compañeros de otros pueblos o del mismo Albal no han conseguido abrir", ha agregado este pastelero artesanal.

FIGURAS DE MAZAPÁN

La 'mocadorà' es un conjunto de figuras de mazapán en forma de frutas que supone una de los momentos álgidos más importantes para los hornos y las pastelerías valencianas. "Después de Navidad, es la segunda campaña más importante del año", explica el gerente la pastelería Galán.

La tradición rememora la entrada del rey Jaume I a la ciudad de València y el ofrecimiento de frutas y hortalizas de la huerta valenciana que hizo la población. Para ello simulan aquellos regalos con una bandeja de frutas y verduras de mazapán que se regalan envueltas en un pañuelo el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

"También se dice que es el día de los enamorados valencianos, pero a mí me gusta más decir que es el día del afecto valenciano porque puede ser un regalo de hijos a madres o entre hermanos", ha destacado Jose Luis Galán quien ha afirmado que la campaña ha sido mejor que otros años.

En este sentido, estima que la venta total de la 'mocadorà' en 2025 se incrementará un 15% más y atribuyen el éxito a que será un puente de muchos días lo que ha provocado que mucha clientela se haya llevado los dulces con más antelación.