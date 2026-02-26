Paterna comienza las obras del primer Cementerio Municipal de Animales de la Comunitat Valenciana

Visita al inicio de las obras - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha iniciado las obras del futuro Cementerio Municipal de Animales, una infraestructura pública que convertirá a la ciudad en el primer municipio de la Comunitat Valenciana en contar con este servicio de titularidad municipal y en uno de los pocos de España, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El alcalde Juan Antonio Sagredo ha visitado este jueves los trabajos, acompañado por la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, y la concejala de Bienestar Animal, Johana Gómez, para comprobar el avance de esta actuación, que responde "a una demanda social creciente y refuerza el compromiso del ejecutivo socialista con el bienestar animal", ha señalado.

El recinto, cuyas obras tienen un plazo de ejecución aproximado de seis meses, se ubica en una parcela de 1.842 metros cuadrados, contará con zona ajardinada de recogimiento, aparcamiento y 200 columbarios distribuidos en cuatro módulos, destinados exclusivamente a urnas con restos incinerados.

Durante la visita, Sagredo ha destacado que "cada vez más familias consideran a sus animales un miembro más del hogar. Como administración pública debemos dar respuesta también a ese momento delicado de la despedida, ofreciendo un espacio respetuoso, ordenado y accesible".

Por su parte, la concejala de Bienestar Animal ha señalado que este proyecto "consolida la apuesta de Paterna por políticas públicas responsables en materia de protección animal, ampliando los servicios municipales y dignificando también el momento del recuerdo".

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa ampliando los servicios vinculados al bienestar animal y avanzando hacia una ciudad más sensible, moderna y comprometida.