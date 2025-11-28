Paterna pedirá a la Generalitat la declaración de municipio tensionado para limitar los alquileres

Imagen de Paterna (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) pedirá a la Generalitat que declare la ciudad como zona tensionada en materia de vivienda, una figura que permitirá poner límites a la subida del precio del alquiler y aplicar "medidas que ayuden a que las familias paterneras puedan acceder a una vivienda a un precio más asequible".

Esta propuesta se basa en la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, en los precios del alquiler y de compra han subido de forma constante en la Comunitat Valenciana y también en Paterna. En la ciudad, el alquiler ha aumentado alrededor de un 10% anual, lo que dificulta que muchas familias, especialmente jóvenes, puedan independizarse o mantener un alquiler sin que suponga un esfuerzo económico excesivo.

"La vivienda es un derecho básico y no puede convertirse en un privilegio solo al alcance de unos pocos. Paterna cumple claramente los criterios para ser declarada municipio tensionado, medida que permitirá frenar subidas abusivas y proteger a quienes más lo necesitan", manifiesta el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien advierte que "si no hacemos nada, el precio de la vivienda seguirá subiendo y eso limitará el futuro de muchas familias".