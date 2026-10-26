El Patronato Costa Blanca difunde la gastronomía de Alicante y sus talentos emergentes en Gastrónoma - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca participa en una nueva edición del certamen Gastrónoma, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo 28 de octubre en Feria Valencia, para difundir la "excelencia gastronómica" y los "talentos emergentes" de Alicante.

En palabras el director del organismo autónomo de la Diputación, José Mancebo, "la provincia de Alicante vuelve a consolidar su posicionamiento como potencia gastronómica de primer orden con la asistencia a esta feria de referencia del sector culinario y agroalimentario".

"Nuestra presencia se enmarca dentro de su Plan Operativo de Promoción de la Costa Blanca, destinado a proyectar la despensa alicantina, la dieta mediterránea y el binomio turismo-gastronomía como sellos distintivos de calidad e innovación", ha recalcado Mancebo en un comunicado.

Este lunes, el escenario principal Cocina Central L'Exquisit acogerá la Jornada-Aperitivo Costa Blanca. Durante esta cita, se pondrá en valor el trabajo de tres talentos emergentes de la gastronomía alicantina procedentes de los restaurantes: Ausiàs (Pedreguer), La Muralla (isla de Tabarca) y Mimo (Guardamar del Segura).

Los jóvenes cocineros estarán acompañados por la chef Aurora Torres, en una sesión que culminará con una degustación para los asistentes. En el transcurso de la jornada se rendirá homenaje a la trayectoria y servicio del sector con la entrega del Reconocimiento Hospitalidad Mediterránea al restaurante El Xato (La Nucia).

La actividad continúa en el espacio propio Aula Costa Blanca, con un programa de ponencias técnicas, talleres prácticos y 'showcookings' para mostrar tanto la cocina de autor "más innovadora" como la tradicional ligada a las denominaciones de origen de la provincia.

"FACTOR CLAVE"

Según ha reconocido el director del Patronato Costa Blanca, "la gastronomía se ha afianzado como un factor clave en la elección del destino para el viajero exigente", por lo que ha enfatizado que la provincia de Alicante "aporta a este certamen internacional un recetario variado, respaldado por productos autóctonos de máxima calidad con sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas".

A través de espacios de debate, talleres y encuentros con productores y grandes chefs, la participación de la Costa Blanca en Gastrónoma revalida "el compromiso institucional con la cadena de valor agroalimentaria y la difusión de la marca provincia Alicante en el panorama gastronómico nacional e internacional", ha señalado Mancebo.