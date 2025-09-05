El Patronato de Escuelas Infantiles de Alicante aprueba más de dos millones de presupuesto para 2026

El Patronato de Escuelas Infantiles aprueba más de dos millones de presupuesto para 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Escuelas Infantiles ha aprobado este viernes el presupuesto para 2026, que asciende a 2.013.713 euros e "incrementa varias partidas como la del personal, que incorpora la carrera profesional". Han contado con el voto a favor del PP, el rechazo del PSPV y las abstenciones de Vox, Compromís y EU-Podem.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha señalado que la cuantía global del presupuesto "disminuye ligeramente respecto a la de 2025", si bien ha indicado que "se debe exclusivamente a que ya no aparece, por no ser necesaria, la partida habilitada de forma puntual este año para la demolición del antiguo edificio de Siete Enanitos".

Asimismo, la edil ha subrayado que "no solo no se reduce ninguna de las partidas funcionales, sino que se incrementan varias, como la de servicios de información, la de suministros, las primas de seguros y los estudios y trabajos técnicos, además de la del personal", según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

De España ha resaltado que se incorpora una partida para edificios y otras construcciones "en previsión de que a lo largo del año 2026 se dote de presupuesto tras adoptar una solución definitiva para la escuela infantil Siete Enanitos".

En este sentido, este mes está previsto adjudicar la demolición del antiguo edificio en el que se ubicaba esta escuela infantil, que salió a licitación por 343.481 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La concejala también ha asegurado que "ya se ha solicitado la adhesión a las ayudas de la Generalitat Valenciana que garantizan la gratuidad de la educación de cero a tres años".