Archivo - El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve acumula 50 años de experiencia con la reivindicación como valor fundamental - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve acumula 50 años de experiencia desde Paterna (Valencia) y exhibe la reivindicación como "valor fundamental y necesario" desde su creación, unido a la visibilidad en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual siendo así una de sus líneas estratégicas la desinstitucionalización y la apertura a la comunidad.

Así lo ha explicado a Europa Press la CEO de la entidad, Eva Luna, junto con la preparadora laboral y docente, Silvia Alabau, después de que la entidad haya obtenido una de las ayudas 'Workin' de Eurocaja Rural para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Luna ha señalado que el patronato es un movimiento asociativo familiar nacido después de que una extensión de familias de Asprona, la asociación decana de la discapacidad intelectual en Valencia, formaran su propia entidad para atender la zona de Paterna, Quart y Manises, "porque en esta zona precisamente no había ningún tipo de recurso".

"Buscaron el apoyo de estos ayuntamientos y a partir de ese momento se constituyeron como asociación y empezaron a caminar", ha dicho, para añadir que el primer centro que se abrió del Patronato fue el centro de educación especial, que a día de hoy todavía continúa y que, a partir de ahí, empezaron a crearse todos los recursos que constituyen la entidad.

Actualmente son 115 personas las que trabajan en el Patronato atendiendo a cerca de 300 usuarios y sus familias; y cuenta con un centro de educación especial, un centro ocupacional, un centro de día, un centro de atención temprana y un área "súper potente" de servicios y programas en el que se enmarca el proyecto 'Workin' de Eurocaja Rural.

Luna reconoce que desde la creación del Patronato se ha avanzado "muchísimo" en materia de discapacidad. "Me gusta decir que hemos dado respuesta a muchas necesidades pero no tenemos respuesta todavía para todas las necesidades y la reivindicación es un valor fundamental de la entidad desde su origen, pero que continúa siendo necesario porque hay que seguir".

A ello ha unido la importancia de la visibilidad y la apertura a la comunidad. "Que nos vean, que sepan que estamos aquí y que además somos gente valiosa que tenemos cosas que aportar", ha subrayado, para agregar que las personas con discapacidad intelectual "no son meras receptoras" de recursos y de ayudas sino que también pueden promover bienestar para la sociedad.

"Pretendemos ser una organización que promueva cambios en el entorno, que cuestione en determinados momentos incluso el 'statu quo', que haga que la sociedad mejore y mejore no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino mejore para todos", ha subrayado.

PROYECTO 'ABRIENDO CAMINOS, TEJIENDO SUEÑOS'

Respecto al proyecto 'Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños' patrocinado por Eurocaja Rural, Silvia Alabau ha explicado que la entidad está llevando a cabo un taller de reponedor de supermercado y como auxiliar de tienda de ropa, en el que se formará este curso a un total de 30 alumnos y alumnas para estos perfiles.

"Hemos elegido este perfil porque nos hemos dado cuenta que hay oportunidades reales de trabajo", ha apuntado, para agregar que en este taller no solo se va a aprender a emperchar, poner alarmas, doblar ropa o reponer productos de supermercado, sino que también se va a trabajar la autonomía personal, desde ir en transporte público a manejar dinero o formación y orientación laboral.

"Algo que nos diferencia es que nosotros trabajamos por una inclusión real y desde el 2009 trabajamos lo que es el empleo con apoyo, lo que significa que cada usuario cuenta con una preparadora laboral desde que inicia todo el proceso de inclusión laboral hasta que se incorpora a un trabajo, haciendo un acompañamiento intensivo con ellos", ha subrayado.

Con todo, el Patronato tiene ya 16 personas trabajando en tiendas de ropa aunque en total la entidad atiende a 78 personas en toda la provincia de Valencia de los cuales 41 ya están trabajando, 27 en empresa ordinaria, 16 en tiendas --tanto de ropa como en supermercados-- y 14 en la administración pública.

A lo largo de estos años, la Fundación Eurocaja Rural ha apoyado al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve también en otros proyectos, uno de ellos el de formación de conserjería, "que ha sido muy útil para que aprueben las personas que se presentan a las oposiciones de su subalterno".

SER AUTÓNOMO Y TENER RESPONSABILIDAD

Dos de los alumnos de este taller Lucia Ortiz y Arturo Rodríguez han contado su experiencia en el mismo. En el caso de Lucía, que comenzó el pasado mes de enero con esta experiencia, ha dicho que le gustaría trabajar como reponedora de supermercado o de tiendas.

"Es importante para mí para poder ser más autónoma y para tener la responsabilidad del trabajo", ha dicho, para agregar que en el curso van a aprender a reponer los productos en las estanterías, ver las fechas de caducidad y hacerlo todo con cuidado y, en las tiendas de ropa, doblarla para ponerla en perchas y atender bien a los a los clientes.

De su lado, Arturo ha afirmado que este curso les ayuda también a manejarse con el transporte público, a manejar "mejor" el dinero y a prepararse el currículum para cuando les llame alguna empresa "para estar más preparados".

Ha confesado que le gustaría que le llamaran de una empresa "para tener compañeros y aprender cómo estar en ella y ser más autónomo". Además, ha afirmado que tiene ganas de trabajar para ponerse a trabajar.