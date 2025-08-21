El Patronato de Turismo de Alicante logra una ejecución presupuestaria del 74% en 2024

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach ha aprobado este jueves en junta rectora las cuentas anuales correspondientes a 2024, que ascienden a 7.648.400 euros, y que se han saldado con un porcentaje de ejecución del 74 por ciento, es decir, de nueve puntos más que en el ejercicio anterior.

Las cuentas anuales han sido aprobadas con los votos a favor del PP y las asociaciones del sector. Por su parte, PSPV y Compromís las han rechazado y Vox se ha abstenido, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que la capital alicantina sigue "avanzando" en promoción turística, "tanto dentro como fuera de España". "Hemos incrementando las líneas de subvenciones para asociaciones y empresas del sector trabajando para impulsar el motor económico alicantino, generador de empleo y riqueza", ha agregado.

Las cuentas se cierran con un superávit de 552.790 euros y, según ha explicado Poquet, "se debe a que el patronato tenía que tener disponibles los fondos para el pago de la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en los meses entre la finalización del contrato y la entrada en vigor de la nueva adjudicación que se dilató para incluir la playa de San Gabriel", después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) "se pronunciara y la declarara como playa en mitad del proceso de licitación". Esta cantidad asciende a 334.000 euros.

Uno de los incrementos "más significativos" de las cuentas de 2024 con respecto a 2023 se produjo en el capítulo de subvenciones, que aumentaron en 400.000 euros con respecto al año anterior, superando los 600.000 euros en total. En ellas, se incluyen la nueva línea para potenciar el turismo de congresos, eventos y viajes de incentivos (MICE), así como el refuerzo de la línea para promotores musicales.

Por otra parte, el consistorio ha detallado que el remanente de tesorería es de 7.061.846 euros. En esta línea, según Poquet, "con la regla de gasto del Gobierno central" este dinero "solo se puede emplear para amortizar deuda".