El PCUMH y entidades de Chongqing estudian crear un parque industrial de innovación y emprendimiento chino-español

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche (Alicante) y entidades de la ciudad china de Chongqing estudian desarrollar un parque industrial de innovación y emprendimiento chino-español con el objetivo de promover la cooperación empresarial y explorar posibles oportunidades de colaboración entre ambos.

Representantes de entidades y empresas de la ciudad de Chongqing han visitado el parque científico de la UMH y han formalizado una declaración de intenciones, a través de la que han mostrado su interés en cooperar, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

En este sentido, la UMH ha precisado que esta cooperación podría traducirse posteriormente en un acuerdo formal para ejecutar esta colaboración. El objetivo de este encuentro ha sido poner de manifiesto el interés de ambas entidades en la creación de un parque industrial de innovación y emprendimiento.

El fin es ofrecer servicios de selección de proyectos e implementación en el extranjero para proyectos "punteros" de España que deseen establecerse en el distrito de Gaoxin, ubicado en Chongqing.

De igual modo, desde el PCUMH se ofrecerían servicios de consultoría y asesoramiento a empresas e instituciones del distrito de Gaoxin que buscaran expandirse al mercado internacional en España y participar en colaboraciones internacionales. Para ello, ambas partes han estudiado y valorado el potencial de esta colaboración y los posibles modelos de cooperación.

Durante la reunión, también se ha presentado Chongqing como ciudad de las ciencias del oeste de China y las vías para innovar y emprender que ofrece el municipio. Asimismo, se ha presentado el PCUMH, la actividad que se desarrolla en él y la estrategia de innovación que está implementando.

Además, se han dado a conocer las posibilidades que ofrece la plataforma de español con la que cuenta el Centro de Idiomas de la UMH para las empresas vinculadas a esta ciudad china.

Durante este encuentro han estado presentes el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol; el director del Área de Desarrollo Empresarial del PCUMH, Sergio Román; la directora de Formación del PCUMH, Ana Esclapez; y el director ejecutivo de la empresa del PCUMH MATCH biosystems, Adrián Teruel.

Por parte de la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social de Chongqing, han estado presentes el inspector de segundo nivel, Weimin Cheng; y la directora del Departamento de Tecnología Especializada, Jun Yi. También, la directora del Departamento de Desarrollo Social de la Comisión de Reforma y Desarrollo de Chongqing, Qianqian Fu; la subsecretaria de la Sección del Partido y directora general de Chongqing Liangjiang Nuevo Distrito TGrupo de Desarrollo de Talentos Co. Ltd., Ting Li; y el vicegerente de Chongqing Yucheng Desarrollo Co. Ltd, Chunrong Xiao.

Asimismo, hann participado en esta reunión el gerente general de la empresa JRT, Hanwen Hu; y la directora de Marketing de esta compañía, Sijie Li.