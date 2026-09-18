Pepe Álvarez muestra su "respeto" ante la investigación de Antifraude al congreso de UGT y defiende su transparencia

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), durante la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, a 18 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su "absoluto respeto" ante la investigación de la Agencia Antifraude sobre la subvención al 43 Congreso Confederal del sindicato en València en 2021 y ha defendido que el modo en el que se costeó "está todo colocado, visible y transparente" en su web.

Así lo ha señalado antes de asistir este viernes a la entrega de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, preguntado por la investigación por parte de la Agencia Antifraude de la concesión de 80.000 euros por parte del anterior Consell del Botànic al sindicato para esta cita, así como por la cesión del Palacio de Congresos para el evento.

"No tengo ninguna valoración que hacer porque nosotros el conocimiento que tenemos lo hemos tenido a través de los medios de comunicación", ha expresado Álvarez, quien ha apuntado que Antifraude no ha "llamado" ni "convocado" al sindicato.

El responsable nacional de UGT ha añadido que el sindicato celebró en València el Congreso coincidiendo con el final de la situación de emergencia de la pandemia. "No se había hecho ningún acto público de las características del que hicimos nosotros. Trajimos a València del entorno de 2.500 personas", ha recordado. "Lo hicimos en València para reconocer el trabajo que había hecho nuestra organización en la Comunitat Valenciana", ha apuntado, y ha añadido que se podría haber escogido cualquier otra ciudad.

El dirigente sindical ha destacado que fue "un acto único en aquel momento que se hacía sin ninguna posibilidad de concurrir con nadie más", como ocurre cuando "hay una visita de cualquier otro ídole o la Fórmula 1 que hemos celebrado en Madrid estos días".

"El que quiera informarse de cómo y de qué manera se hizo el Congreso y cómo se pagó y cuánto costó, solo tiene que ir a la página web del UGT. Está en el portal de transparencia, está todo colocado, visible y transparente", ha afirmado el secretario general.

Además, ha subrayado que "en 5% de los gastos a los que hizo frente la Comisión Ejecutiva Confederal, sin contar los gastos de los invitados ni de las delegaciones internacionales, es lo que han cubierto las subvenciones que hemos recibido con toda transparencia del Ayuntamiento de València".

Álvarez ha remarcado además que aquel momento "la dirección del PP a través de (el expresidente nacional del partido) señor Casado estuvo presente en un vídeo como otros responsables políticos en el Congreso".