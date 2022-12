Pepe Gimeno une artes plásticas y diseño gráfico en Bancaja: "He pasado toda mi trayectoria tratando de aprender"

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de obras del valenciano Pepe Gimeno recorren, en una exposición de Fundación Bancaja de València, sus 50 años de trayectoria, con la mirada puesta por primera vez en las relaciones directas entre su vertiente de diseñador gráfico y su vocación "exploradora" como artista plástico, dos trabajos que se "enriquecen" mutuamente y que responden al afán de aprender constantemente de su creador.

El propio autor, Premio Nacional de Diseño de 2020, ha presentado este jueves la muestra en la Fundación Bancaja. 'Pepe Gimeno. Diálogos entre arte y diseño' se enmarca en el programa oficial de

World Design Capital Valencia 2022 y puede visitarse del 16 de

diciembre de 2022 al 19 de febrero de 2023. La presentación ha contado también con la intervención de la responsable de Cultura de la Fundación Bancaja, Laura Campos; la presidenta de la

Associació València Capital del Disseny, Marisa Gallén, y el comisario de la exposición, José Miguel Arce.

Cuando se le pregunta qué fue antes, si el diseñador o el artista,

Pepe Gimeno asegura que "nació a la vez". Considera que "la gráfica es una disciplina en la que la urgencia, la prisa y el tiempo son muy importantes" y en la que "has de acertar, dar repuesta a un problema que te plantean". En cambio, "en la plástica no, te haces preguntas y las intentas responder con mayor o menor certeza".

"Para mí la plástica es una ejercitación y prueba de lo que yo puedo hacer luego en gráfico de una manera inmediata. Siempre he trabajado así", ha indicado. Su trabajo en diseño gráfico es "una parte dando respuesta a un encargo", y por otra parte está el arte plástico, "unas curiosidades", lo que "nadie encargaba y quería hacer".

En ese sentido, ha definido su perfil de diseñador como "un tanto especial". Ha explicado que, cuando estudió en la Escuela de Artes y Oficios en los años 60, recibió una "formación muy deficiente", en la que "no escuchó la palabra 'tipografía'" y de la que salió "con una sensación de no saber nada tremenda". Una preparación "muy artística que aborreció cuando salí de la escuela y más tarde he agradecido", ha rememorado, antes de asegurar que esto ha "marcado" su perfil "para siempre".

"Me ha hecho buscarme la vida para aprender de forma totalmente personal y voluntarista. Ese afán de aprender lo he mantenido durante toda mi trayectoria, la he pasado tratando de aprender cosas. Cuando he creído que dominaba algo, lo he abandonado y he empezado otra cosa, luego lo he vuelto a retomar más tarde cuando he madurado y lo he podido ver de otra manera", y eso ha derivado "en un trabajo muy poliédrico", ha detallado.

Bajo estas premisas, a lo largo de la exposición se contraponen y relacionan sus exploraciones en dibujos, pinturas, esculturas, trabajos de técnica mixta y videoarte creados por Gimeno en su práctica libre de las artes plásticas, y colgados de las paredes de la sala, junto a los trabajos de diseño gráfico que se encuentran al lado en los paneles. Así, se pueden observar las influencias entre sus trabajos en ambos ámbitos.

"No es una exposición epatante. No pretende que nadie la vea y se caiga de espaldas. Es muy didáctica, sincera, en la que pretendo mostrar cuál ha sido mi desarrollo de trabajo y trayectoria, en qué se han fundado todas las cosas que veis", ha explicado.

Gimeno considera que arte plástico y diseño son "muy diferentes" en sus propósitos pero "prácticamente lo mismo" en sus inicios" y "trabajan con los principios de la perfección. "En esa ambivalencia de enriquecer mucho ambas cosas, dentro del diseño he trasladado la parte artística y muchas cosas de la parte artística las he trasladado al diseño gráfico. Ambas se han enriquecido enormemente", ha expuesto.

Coincidiendo con la exposición, se ha editado un catálogo que reúne la producción gráfica y plástica de Pepe Gimeno desde el inicio de su trayectoria profesional a principios de los 70 hasta la actualidad.

La publicación, editada por Gràffica con la colaboración de la Fundación Bancaja y Casa Mediterráneo, incluye textos de investigación de autores como José Miguel Arce, Álvaro de los Ángeles, Emilio Gil y José María Cerezo. Dentro de su programa de

mediación cultural y artística, la Fundación Bancaja ofrecerá visitas comentadas de la mano de un experto especialista en arte y mediación cultural.