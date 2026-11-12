Pérez (Compromís-Front Valencià) celebra el "éxito" de la huelga en Alicante "a pesar de la represión de Marlaska"

Imagen de un instante de la manifestación de la huelga general del 11 de noviembre celebrada este miércoles en la ciudad de Alicante
Imagen de un instante de la manifestación de la huelga general del 11 de noviembre celebrada este miércoles en la ciudad de Alicante - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 13:01
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   ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Alicante para las elecciones generales del 29 de noviembre, Maria Teresa Pérez, de Podem, ha asegurado que la huelga general de este miércoles "fue un éxito" y que "la clase trabajadora se movilizó, a pesar de la represión de Marlaska, para defender el derecho a una vivienda digna, a unos salarios adecuados y a que baje el coste de la vida".

   En estos términos se ha expresado la candidata en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que también ha subrayado --entre críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por cargas policiales-- que "Alicante demostró" que es "un pueblo que no se conforma, no se resigna y no se arrodilla frente a los que" quieren a la ciudadanía "sin derechos".

   Según ha señalado, "eso es lo que se juega también" en los comicios del 29 de noviembre, cuya campaña electoral comienza oficialmente esta medianoche y que servirá, en palabras de Pérez, para "hablar de los problemas reales de la gente".

   "Desde Compromís-Front Valencià nos vamos a centrar en lo importante. Somos la papeleta de la unidad de las izquierdas para frenar a los fascistas, pero también para avanzar en transformaciones más profundas que el PSOE no quiere hacer", ha apostillado.

   En este contexto, Pérez ha apuntado que "no" tienen "miedo a las presiones de los de arriba" y que se deben "solo a los que necesitan que la política sea útil y les defienda".

   Finalmente, ha emplazado a la ciudadanía a acudir al acto de inicio de campaña electoral, que Compromís-Front Valencià celebrará a las 19.00 horas de este jueves en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y en el que está prevista la asistencia del portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, junto con candidatas y candidatos.

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