Pérez Lloca anuncia que se incluirá el arraigo como criterio en la adjudicación de viviendas de protección pública

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de las nuevas promociones de vivienda del Plan Vive - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este martes en Castelló que en la Ley de Simplificación Administrativa que se está tramitando en Les Corts se incluirá una enmienda para reforzar los servicos y las formas de adjudicación de las viviendas y se incluirá el arraigo como criterio, "que permitirá dar prioridad a los vecinos de la localidad donde se construyen las viviendas a la hora de adquirirlas".

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló para participar en la presentación de dos nuevas promociones de viviendas incluidas en el Plan Vive.

Así, el jefe del Ejecutivo ha manifestado que se reforzará la publicidad, la transparencia y los controles "que garanticen la correcta adjudicación y el correcto uso de las viviendas de protección pública", y se incluirá el arragio, "criterio solicitado por la gran mayoría de alcaldes de los municipios, para que los que llevan más tiempo viviendo en la localidad donde se construyen las viviendas tengan derecho preferente para adquirirlas".

"Si hemos conseguido que muchos municipios participen en este Plan Vive de diverso color político, sería una desfachatez no atender las peticiones de los alcaldes", ha dicho.

Preguntado si era necesario un mayor control tras concocerse la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha señalado que es "evidente", "Creo que las cosas siempre hay que hacerlas bien, aquellos que hicieron poco y controlaron nada han demostrado que había que mejorar los sistemas, y eso es lo que vamos a hacer para que las adjudicaciones sean mucho más justas", ha manifestado.

"FALTA DE CONTROL"

En opinión del 'president', los hechos de Alicante se produjeron porque "hubo falta de control", y ha apuntado que "habría que exigir responsabilidades a aquellos que gobernaban en el año en que se produjeron esos hechos". "No soy persona de confrontar, sino de solucionar, y cuando las cosas no van bien se cambian, se refuerzan y se mejoran y se busca que la adqusisición de las viviendas sea utilizando el proceso más justo posible", ha resaltado.

Así mismo, preguntada la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, si hay garantía para los vecinos de Castellón de que no se repetirán adjudicaciones como en Alicante, ha afirmado que "sin duda". "Vamos a ser muy exhaustivos y que se cumplan todos los requisitos legalmente establecios", ha añadido.

Al respecto, Pérez Llorca ha apuntado que "ahora hay una administración seria que controla las cosas, que está encima de los temas, y el problema es que antes había una administración de la Generalitat que no estaba haciendo la labor de inspección que corresponde".

El 'president' ha trasladado "absoluta tranquilidad porque hay una Conselleria muy centrada en la materia de la vivienda, que está haciendo un gran trabajo y que va a reforzar los controles".

Cuestionado sobre si le molesta el último caso publicado de adjudicatario de una vivienda, una persona que sería alta funcionaria de la administración, Pérez Llorca ha manifestado que lo que le ha molestado, "igual que a cualquier vecino de esta Comunitat", es que "en un tema tan sensible como la vivienda, que está tan abandonado tanto tiempo, sobre todo por el anterior gobierno, ha habido unos jetas que tenían información privilegiada y que supuestamente se han aprovechado de su situación para obtener una vivienda que cualquier otra persona de las mismas características no podía optar porque no tenía esa información".

"Eso es lo que queremos corregir y lo que queremos que no vuelva a pasar, y hay que incidir mucho más en reforzar esos controles", ha destacado Pérez Llorca, quien ha añadido que "esos hechos pasaron en un momento en que no estaba el gobierno del cambio", y ha reiterado que fue el PP quien detectó que había un funcionario ascendido por el anterior gobierno del Botànic, -que era cónyuge de una de las solicitantes de vivienda de protección pública en Alicante- que le suspendieron de empleo y sueldo.

"Ahora que está investigándose -al funcionario- he leído que el fiscal centra la investigación en ese funcionario, es decir, unos lo ascienden, nosotros lo apartamos y nos piden explicaciones a nosotros", ha lamentado.

"Creo que ahí, más allá de querer saber la verdad, lo que pretenden los partidos de la oposición es intentar ensuciar algo que está funcionando muy bien, pues incluso hay alcaldes de sus partidos en este Plan Vive que ha supuesto la construcción o el inicio de la construcción de 4.500 viviendas", ha añadido.