Pérez Llorca anuncia un nuevo servicio de la Generalitat para recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente

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VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana que el Consell acaba de licitar. Esta iniciativa, según ha indicado en un comunicado, "responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas".

En la actualidad, la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), gestiona más de 14.500 viviendas del parque público en la Comunitat Valenciana, "de las que aproximadamente el 13 por ciento están ocupadas de manera ilegal", ha explicado.

En este sentido, Pérez Llorca ha señalado que desde la Generalitat son "conscientes" de que arrastran "un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda".

Asimismo, el jefe del Consell ha advertido de que estas ocupaciones "vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha señalado que, con esta licitación, la Generalitat "refuerza su compromiso con la gestión eficiente y segura del parque público de viviendas, asegurando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades afectadas por la ocupación irregular".

Se trata, ha añadido, "de una garantía para que las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo los requisitos y la normativa".

"ATENCIÓN DE URGENCIAS 24 HORAS"

Entre las principales actuaciones del nuevo servicio que se pondrá en marcha está la atención de urgencias 24 horas, con asistencia inmediata de avisos de ocupación o intrusión, operativo todos los días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora.

Asimismo, la empresa adjudicataria se encargará de hacer un acompañamiento y representación de la EVHA en procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, coordinación con fuerzas de seguridad y empresas de seguridad.

Del mismo modo, también realizará labores de coordinación técnica, mediante la gestión y supervisión de la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiocupación y alarmas, así como la documentación y reporte de todas las actuaciones.

Para realizar este trabajo, la empresa deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, así como medios materiales como vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.

El servicio estará sujeto a un "riguroso plan de trabajo e indicadores de seguimiento, garantizando la transparencia y la evaluación continua de los resultados", según ha informado la Generalitat.

El contrato, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas anuales, abarca la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana. El valor estimado es de 796.831 euros (IVA excluido). El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio y la información está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado.

Este nuevo servicio "complementa" la estrategia integral que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad viene desarrollando contra la ocupación ilegal. Así, a primeros de 2026, adjudicaba el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público, con una inversión de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años.

Además, desde julio de 2023 ha habido un total de 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, incluyendo descerrajados, tabicados, cambios de puerta e instalación de 608 puertas antivandálicas.

Asimismo, y para frenar el uso indebido de los garajes y evitar la ocupación ilegal de viviendas vacías se ha reforzado el servicio de seguridad privada en distintos grupos de vivienda del parque público.