Pérez Llorca comienza a declarar ante la jueza de Catarroja por la dana

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comenzado a declarar ante la jueza de Catarroja por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que ha dejado 229 víctimas mortales, sobre las 11.45 horas.

Pérez Llorca ha acudido este viernes a los juzgados y ha entrado por el garaje. Sobre las 11.45 horas ha comenzado a testificar ante la jueza. Previamente lo ha hecho el dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el día de la riada.

En el caso de Pérez Llorca, la citación obedece a las llamadas que realizó el día de la dana a la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa.

Sobre Pérez Llorca, la magistrada justifica su declaración como testigo en que Pradas mantuvo con él varias comunicaciones: a las 18.57 horas, llamada perdida; a las 18.58, llamada saliente de 14 segundos y a las 18.59, una entrante de 9 segundos. Mazón mantuvo a las 18.57 horas dos llamadas con su síndic a las 18.57, que deben de "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron la exconsellera y Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de siete segundos; a las 18.25 horas, una saliente de 43 segundos y las 18.30 horas, entrante de 33 segundos.

Para la magistrada, los intercambios e intercambios de los tres pueden, en el caso de Pérez Llorca, "proporcionar información" sobre ese día y recalca que Pradas atribuye "un vínculo", una "cercanía" del testigo con el 'president' en funciones. "Hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de Juan Fran Mazón, no Pérez Llorca", indica la jueza.

La magistrada enmarca todas estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar Pradas, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión.

También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeran los terribles daños personales investigados".

Y recuerda que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que acordó la citación como testigo de Vilaplana, señalaba que Mazón ostentaba la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, con funciones atribuidas por la ley tanto directivas como de coordinación, de forma que podía impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.