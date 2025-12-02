Pérez Llorca declaró a la jueza de la dana que llamó a Mazón el 29O para saber qué pasaba tras ver imágenes de Utiel

El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aseguró en su declaración ante la jueza de la dana como testigo, el pasado 21 de noviembre, que llamó a su predecesor el 29 de octubre por la tarde, día de la dana, para saber qué es lo que estaba ocurriendo tras ver en la televisión de una cafetería de la Vila Joiosa imágenes de la situación de una localidad que entendió, porque el programa no tenía voz, que era Utiel.

"He visto una imagen en televisión que hay algún municipio inundado, me ha parecido Utiel, ¿qué tal van las cosas?, ¿qué me puedes decir?", señala que preguntó a Mazón en una conversación que duró poco más de un minuto, en la que no dio tiempo para mucho más, y en la que el ahora el 'expresident' le habló más de que había problemas con pueblos de la Ribera.

Así consta en la transcripción de su declaración ante la jueza, consultada por Europa Press, y en la que Pérez Llorca, que en ese momento era síndic del PP, alcalde de Finestrat y secretario general del PPCV, fue preguntado por un cruce de llamadas con la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, y señaló que no recordaba el orden en el que se produjo --aunque pensaba que lo inició él-- y que en la ocasión en la que pudieron hablar, apenas pudieron mantener una conversación porque ella le dijo que no le podía atender porque "tenía muchísimo trabajo" en l'Eliana.

Según su declaración, hizo las llamadas para que le informasen tras ver en una cafetería una imagen de un municipio con una calle inundada de agua marrón y lodo -que piensa que era Utiel--. Sobre las realizadas con Mazón, explicó que lo hizo por su función orgánica en el PP. "Justo en Utiel gobierna el Partido Popular", dijo, y explicó que llamó por interesarse.

En la conversación, Mazón le comentó que por la mañana había habido problemas en la Ribera y él le trasladó que iba a intentar hablar con alcaldes y portavoces del partido. En su declaración afirmó que no le dijo dónde estaba ni le preguntó porque era su superior, el presidente.

Al entonces jefe del Consell le pareció bien que hiciera una "ronda de contactos con concejales y alcaldes compañeros de partido para ayudarles". Después, durante toda la tarde-noche, se fue poniendo en contacto con otros primeros ediles, especialmente con los del PP. Consiguió hablar con algunos, con otros no, pero aseguró que pudo contactar con hasta "9, 10, 12 municipios", como Utiel; Alginet; Carlet y otros que citó pero que no pudo precisar si habló o lo intentó. Y cree que facilitó el teléfono del primer edil de Algemesí al ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

"Pensaba en una inundación, no en las dimensiones que luego hemos conocido", admitió Llorca, que indicó que la conversación con Mazón fue "un minuto o minuto y algo". Sobre por qué Pradas le tenía guardado en la agenda como "Juan Fran Mazón", el testigo señaló que porque supone que tendría más "Juan Fran" en sus contactos.

A la pregunta sobre la simultaneidad en el tiempo --las 18.57 horas-- de las llamadas entre él y Pradas y entre él y Mazón, contestó que era "coincidencia", y negó que la exconsellera le trasladara que no podía contactar con el 'expresident' ni que le pidiera que hablara con él para trasladarle ninguna petición.

Asimismo, aseguró haber llamado al jefe de Gabinete del 'president', José Manuel Cuenca, y al presidente de la Diputació, Vicent Mompó. En el caso de Cuenca, no recordó la hora de la llamada pero aseguró que fue posterior a la de Mazón e igualmente para tener información de lo que estaba pasando.