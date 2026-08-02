Pérez Llorca destaca que los 27 hospitales valencianos intervienen a los pacientes con máxima prioridad antes de 30 días

Hospital valenciano - GVA

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que los pacientes con máxima prioridad de intervención quirúrgica en la Comunitat Valenciana son intervenidos antes de los 30 días del plazo recomendado en los 27 hospitales de la red pública dependientes de la Conselleria de Sanidad.

Pérez Llorca, quien ha precisado que estos datos son a 30 de junio de este año, ha resaltado que "gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios y a las medidas puestas en marcha por la Generalitat se ha conseguido priorizar y agilizar las intervenciones quirúrgicas programadas a aquellos pacientes con pronóstico vital comprometido".

El Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, establece el plazo de un mes para las patologías con prioridad 1.

De hecho, el jefe del Ejecutivo valenciano ha recordado que, a 30 de junio de 2023, en tan solo cuatro de los 27 hospitales públicos se realizaban las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1 por debajo del plazo estándar marcado.

El jefe del Consell ha señalado que al inicio de esta legislatura se marcó una nueva estrategia "porque consideramos que había que darle la vuelta a una situación incomprensible y es que, en general, no se estaba operando antes a quien más lo necesitaba", ha apostillado.

No obstante, ha subrayado que "la realidad es la que es y hay que contarla porque la ciudadanía tiene que saber que hoy la Sanidad Pública Valenciana prioriza la enfermedad sobre los números y ningún hospital dependiente de la Generalitat Valenciana mantiene la demora media por encima del mes establecido para la prioridad máxima".

Además, ha indicado que en 19 de los 27 hospitales se intervienen quirúrgicamente las patologías de mayor gravedad en un plazo de dos semanas como máximo, cuando hace tres años solo en el Hospital de San Juan de Alicante se operaba en 15 días.

Por otro lado, en junio de 2023, en 23 hospitales las intervenciones quirúrgicas se realizaban fuera de la demora recomendada para las patologías con mayor riesgo vital. De ellos, 19 se situaban entre 31 y 100 días y, los otros cuatro, por encima de los 100 días.

En concreto, se trataba del Hospital Virgen de Los Lirios de Alcoy, donde el plazo se situaba en 155 días de media, frente a los 11 de ahora; el General de Ontinyent, que estaba en 148 días y ahora son 28 días; en el Comarcal de Vinaròs eran 114 días frente a los 11 actuales; y en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante se operaba esta prioridad en 101 días de media y al final de este mes de junio la demora media era de 27 días.

TODOS LOS HOSPITALES "MEJORAN"

Otro dato importante es que en estos tres años todos los hospitales de la red pública han mejorado la demora quirúrgica en las patologías más graves. La media entre todos ellos se sitúa ahora en 17 días, frente a los 61 días del inicio de legislatura, es decir, además de lograr el mejor registro y situarse en el estándar recomendado, se ha disminuido el plazo en un 70%.

Asimismo, en este periodo se ha reducido a la mitad el número de pacientes con patologías correspondientes a la prioridad máxima o prioridad 1 que están en espera para someterse a una intervención quirúrgica. Concretamente, en junio de 2023 esta cifra ascendía a 2.967 pacientes y al final de este último mes de junio se situaba en 1.493.

Por último, el president de la Generalitat ha aseverado que "la puesta en marcha de estrategias diferenciadas por prioridad ha hecho posible avanzar hacia un sistema más eficiente y, lo más importante, centrado en la gravedad de la patología que presenta cada paciente".