Pérez Llorca destaca la inversión de 37 millones en la depuradora de Pinedo "para optimizar la calidad de agua"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la inversión del Ejecutivo valenciano de 37,6 millones de euros para modernizar la depuradora de Pinedo con el objetivo de "optimizar la calidad del agua, proteger el litoral y mejora calidad de vida de los vecinos".

Así lo ha asegurado tras visitar las obras que se están realizando la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana, que "da servicio a 1,8 millones de habitantes de València y el área metropolitana para convertirla en una instalación más eficiente y sostenible".

El jefe del Consell ha indicado que esta actuación, que estará concluida antes de verano, es un ejemplo de una infraestructura que "se ha reconstruido para mejorarla, hacerla más moderna y adaptada a las nuevas necesidades para responder a una reivindicación histórica de los vecinos de Pinedo".

Al respecto, ha afirmado que con las obras de reforma "van a disminuir los olores y el ruido". De hecho, entre las acciones acometidas hay que señalar la implantación de sistemas avanzados de desodorización y de insonorización frente el impacto acústico. Asimismo, se ha instalado un nuevo sistema de aireación y procesos informáticos de automatización y control para reducir el consumo energético, entre otras.

Pérez Llorca ha señalado que depuradoras como la de Pinedo se han convertido "en una herramienta fundamental para la sostenibilidad de las ciudades y su entorno". Así, ha remarcado que "las medidas que se han implantado van a hacer que la calidad del agua que llega a l'Albufera va a ser mejor y nos va a permitir un control óptimo de los vertidos al mar".

El 'president', que ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado que con estas obras la depuradora va a funcionar con fiabilidad los 365 días del año, va a ser "más resistente y estará mejor preparada frente a episodios extremos como la dana".

EQUIPOS OBSOLETOS

Entre las actuaciones acometidas, figuran la sustitución de equipos obsoletos por nuevos grupos, que evitarán vertidos en caso de apagón, la renovación de los sistemas eléctricos y la obra civil deteriorada, la automatización de procesos, la renovación del tratamiento biológico y una mayor capacidad de bombeo.

Por último, el jefe del Consell ha puesto en valor "el trabajo coordinado de las administraciones y una planificación eficaz para obtener buenos resultados y convertir a la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana en un referente".