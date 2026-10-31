Pérez Llorca encabezará la delegación institucional de la Comunitat Valenciana en la World Travel Market de Londres

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional en imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encabezará del 3 al 5 de noviembre la delegación institucional de la Comunitat Valenciana en la feria World Travel Market (WTM) de Londres, uno de los principales encuentros internacionales de la industria turística, donde el Consell promocionará la oferta turística de la región junto a 29 coexpositores.

La Comunitat Valenciana dispondrá de un estand propio de 397,5 metros cuadrados, en el que estarán representadas las siete marcas turísticas: Costa Blanca, Alicante, Visit Elche, Visit Benidorm, Valencia Turisme, Visit València y Castellón, junto con ayuntamientos, asociaciones y empresas turísticas de la Comunitat Valenciana, tal como ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Pérez Llorca, que estará acompañado por la consellera de Turismo, Marian Cano, ha señalado que la participación de la Comunitat Valenciana en la World Travel Market de Londres "refuerza la proyección internacional de nuestro territorio en uno de los principales foros mundiales del sector turístico y permite consolidar la posición de la Comunitat Valenciana en mercados estratégicos para nuestra economía, como el británico".

De hecho, Pérez Llorca ha resaltado la especial relevancia del mercado británico para la Comunitat Valenciana, "tanto por el volumen de visitantes como por su contribución a la actividad económica y al empleo vinculado al turismo".

"Buscamos fomentar la llegada de turistas fuera de temporada alta, aprovechando la buena conexión aérea entre el Reino Unido y los aeropuertos de Alicante, València y Castelló, así como diversificar la demanda turística promoviendo un modelo turístico equilibrado", ha destacado.

La presencia en WTM permitirá desarrollar reuniones de carácter profesional con agencias, turoperadores, compañías aéreas y medios especializados. La agenda prevista incluye encuentros con Jet2/Jet2holidays, Thomas Cook, Destinia/Travel Republic, Travel Bulletin, The i Paper, InteleTravel, Kirker Holidays, Responsible Travel, On the Beach, Explore, Wexas, y Travelsphere, entre otras entidades.

PRINCIPALES ACTOS Y PRESENTACIONES

Entre los actos previstos se ha organizado para el miércoles 4 de noviembre un desayuno con prensa británica y española para presentar los principales datos de la evolución del mercado turístico hacia la Comunitat Valenciana y, en especial, del turismo británico, así como las principales novedades de la oferta turística del destino.

Asimismo, está prevista la presentación en el estand de la Comunitat Valenciana de la 'IAGTO European Convention 2027', que se celebrará en Alicante, con representantes de la International Association of Golf Tour Operators y de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana.

Además, en el marco de la feria se ha organizado un evento promocional de gastronomía con la revista 'Forbes Travel' que tendrá lugar en Banking Hall de Londres, y donde se dará a conocer 'L*Exquisit Mediterrrani', la marca gastroturística de la Comunitat.

MERCADO BRITÁNICO

El Reino Unido fue en 2025 el principal mercado emisor extranjero hacia la Comunitat Valenciana, con una cuota del 24,4 por ciento del total de turistas internacionales y 3.029.892 visitantes. La estancia media se situó en siete días y el gasto medio diario alcanzó los 157,3 euros.

Y en 2026, según los últimos datos publicados por el INE, durante los ocho primeros meses del año la Comunitat Valenciana recibió 2.255.678 turistas británicos, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2025, frente al crecimiento del 5,4% registrado para este mercado en el conjunto de España.

Por su parte, los datos de Egatur sitúan el gasto total de estos visitantes en 2.361 millones de euros, un 4% más, y el gasto medio diario en 159,5 euros, con un incremento del 3,1%.