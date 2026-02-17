Pérez Llorca marca como objetivo del aeropuerto de Castellón "aumentar visitantes y abrir nuevas vías"

Pérez Llorca en la visita al aeropuerto de Castellón - GVA

CASTELLÓ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este martes que el aeropuerto de Castellón tiene un "gran potencial" para "seguir aumentando visitantes y abrir nuevas vías" con el objetivo de "continuar contribuyendo al turismo y el desarrollo económico de la provincia".

Así lo ha manifestado después de la toma de posesión de la nueva directora general de Aerocas, Raquel París, y la posterior firma de un convenio entre la sociedad gestora y el Consorcio Espacial Valenciano (ValSpace), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha puesto en valor una infraestructura que en 2025 ha tenido unos registros "históricos" al superar los 318.000 usuarios, lo que le posiciona "por delante de 18 aeropuertos del resto del país" gestionados por AENA y ha subrayado que las cifras siguen avanzado, tal y como reflejan las del pasado mes de enero, que cerró con un 14% más de usuarios.

Para el 'president', estos datos demuestran que el aeropuerto de Castellón "era un proyecto muy bueno que ha servido para vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo". Para este año hay previstas 16 rutas, entre ellas, dos nuevas que unen la provincia de Castellón con Manchester y Bolonia y que empezarán a operar en junio.

"GESTIÓN RESPONSABLE"

Pérez Llorca ha sostenido que esta evolución es consecuencia de una gestión "responsable y planificada" por lo que ha agradecido "el gran trabajo" de Justo Vellón que ha dejado "una línea de trabajo a seguir".

Al respecto, el máximo representante del Ejecutivo valenciano ha asegurado que la nueva dirección de Aerocas "tiene mucho proceso de mejora para seguir creciendo". Asimismo, ha indicado la "coordinación y entendimiento con otras administraciones como la Diputación de Castellón para continuar trabajando en mejorar la calidad de vida de castellonenses, valencianos y alicantinos".

En su opinión, "esta es la línea que nos reclaman los ciudadanos para ser más efectivos, ofrecer los mejores servicios y contribuir al bienestar de la sociedad". De este modo, ha puesto como ejemplo la gestión de los aeropuertos de Castellón y los datos de los de Alicante-Elche y Valencia que "están siendo referentes en España".

REFERENCIA EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

El jefe del Consell también ha puesto el foco en la aportación del sector empresarial en el desarrollo del aeropuerto de Castellón, que se ha posicionado como una infraestructura "clave" en la industria aeronáutica y al sector aeroespacial con empresas líderes en mantenimiento, reparación y reciclaje que generan empleo estable y especializado.

Además, las instalaciones también cuentan con la primera incubadora de la Agencia Espacial Europea de la Comunitat Valenciana, donde se apoyan startups tecnológicas. La Generalitat ha subrayado la firma del convenio con ValSpace que refuerza la colaboración público-privada y acelera la transferencia de conocimiento y tecnología y ofrece oportunidades de empleo cualificado.