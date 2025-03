Pérez Llorca replica a Morant que una "anomalía democrática" es que afectados por la dana "no estén cobrando ayudas"

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha replicado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que una "anomalía democrática" es "abandonar a la Comunitat en las peores circunstancias" y que los afectados por la dana "no estén cobrando las ayudas".

Así ha respondido el dirigente 'popular' a las declaraciones emitidas por Morant antes de la Romeria de les Canyes de las fiestas de la Magdalena de Castelló este domingo en las que ha asegurado que es una "anomalía democrática" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no esté aquí en la calle "porque no pueda salir y estar en compañía de su pueblo porque su pueblo no le soporta".

Pérez Llorca, que también ha participado en este evento, ha subrayado que "lo que resulta una anomalía democrática es gobernar sin presupuestos por segundo año consecutivo en España por culpa de Sánchez o pactar con un prófugo de la justicia", según ha indicado la formación política en un comunicado.

El secretario general del PPCV ha defendido que la dirigente socialista "no tiene mucha autoridad moral para hablar de anomalía democrática ni andar censurando", pues, a su juicio, "es una ministra de un Gobierno cuyo presidente huyó de Paiporta como un cobarde y anda escondido sin pisar la calle desde hace años".

"Lecciones de la señora Morant, ni una. Ya que siempre pide elecciones anticipadas en la Comunitat, lo que debería es pedir elecciones anticipadas en España", ha remarcado, al tiempo que ha agregado que "lo que deben hacer es cumplir con lo prometido, acelerar las ayudas, y ponerse a trabajar de una vez porque de los socialistas solo escuchamos insultos y ninguna propuesta en positivo. Solo intentan desestabilizar, a base de sembrar discordia y odio, para alcanzar lo que no consiguieron con las urnas y el pueblo valenciano les negó".

Por último, Pérez Llorca ha señalado que "esta semana se ha visto como mientras unos trabajan para la recuperación y buscan consensos para sacar adelante unos presupuestos necesarios para la reconstrucción que pueden mejorar la vida de los ciudadanos, otros solo insultan y buscan el ruido de la calle". "Es lamentable", ha concluido.