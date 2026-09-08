Pérez Llorca resalta la apuesta del Consell con el futuro de Castelló para seguir desarrollando su potencial

Imagen de la visita de Pérez Llorca a la exposición - GENERALITAT VALENCIANA

En su visita la exposición 'El privilegio de existir. 1251-2026. El documento que cambió la historia de Castellón'

CASTELLÓ, 8 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado el compromiso del Consell con el presente y el futuro de la ciudad con inversiones estratégicas para seguir desarrollando todo su potencial. El jefe del Consell, acompañado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recorrido 'El privilegi d'existir. 1251-2026. El document que va canviar la història de Castelló', una muestra que constituye el acto central del inicio de la programación del 775 aniversario de la fundación de la ciudad de Castelló.

En la exposición se exhibe el manuscrito original del Privilegio del Traslado otorgado por Jaume I en 1251, pieza de gran valor patrimonial que autorizó el desplazamiento de la población desde el Castell Vell al emplazamiento actual de la ciudad y que se considera el origen fundacional de Castellón.

El 'president' ha agradecido al Ayuntamiento la organización de una muestra que supone el inicio de las actividades conmemorativas del 775 aniversario de la capital y ha felicitado a todos los vecinos de Castelló por esta efeméride.

Pérez Llorca ha señalado que recordar la historia de Castelló debe servir "para mirar hacia adelante y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyeron a construir la ciudad actual desde un proyecto colectivo".

El jefe del Consell ha reafirmado la apuesta del Consell por "seguir transformando la ciudad y el futuro de las personas que viven en ella con inversiones en áreas como la vivienda, la conectividad y las infraestructuras para ofrecer un futuro de garantías, especialmente para los jóvenes".

Pérez Llorca ha destacado la evolución experimentada por Castelló de la Plana y la diversidad de sectores que sustentan actualmente su economía, desde la industria y la agricultura hasta los servicios y el turismo.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del aeropuerto de Castellón como infraestructura estratégica para la ciudad y la provincia, así como la apertura de la ciudad al Mediterráneo a través del Grau de Castelló.

Por último, el 'president' ha remarcado la dimensión universitaria de Castelló como uno de los principales activos para afrontar el futuro y generar oportunidades para los jóvenes.

PROTESTAS

A la llegada del jefe del Consell al edificio del Menador, donde se ha ubicado la exposición, un grupo de profesores ha protagonizado una protesta para reclamar a Pérez Llorca un acuerdo que satisfaga las reivindicaciones de los docentes.

Los profesores concentrados han proferido gritos de 'Pérez Llorca, dimissió' -'Pérez Llorca dimisión'-, 'Educació pública i de qualitat i en valencià' -'Educación pública y de calidad y en valenciano'-, y 'No a las retallades en educació' -'No a los recortes en educació'-.

Antes de la llegada de Pérez Llorca, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha acercado a hablar con los concentrados, a los que ha pedido que permitieran que el acto del inicio de la programación del 775 aniversario de la fundación de Castelló pudiera celebrarse con normalidad. Los profesores han indicado a Carrasco que estaban allí para volver a recordar a la Generalitat sus reivindicaciones.

Pau Pons, uno de los docentes concentrados, ha recordado que la negociación con la Conselleria de Educación acabó de manera "no satisfactoria" para la mayoría del profesorado, y que no podían dar apoyo a la propuesta de la Generalitat en cuanto a las plantillas, infraestructura, Formación Profesional, valenciano o retribuciones.

"Ahora es la Conselleria la que deberá de decir qué quiere, si quiere negociar y dar pasos hacia adelante, o si seguimos estancados. Nosotros seguiremos luchando, saliendo a la calle, haremos concentraciones en los centros y asistiremos a la manifestación del sábado", ha concluido.