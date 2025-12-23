Pérez Llorca subraya que la Vía Parque es "vital" para Alicante y espera licitar el proyecto de ampliación en 2026

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), este martes durante una visita al Ayuntamiento de Alicante junto a consellers de su gobierno y ediles de la corporación municipal - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la Vía Parque "es una infraestructura vital para la ciudad de Alicante" y, al respecto de su futura ampliación, que "recientemente el Ayuntamiento ha resuelto las cuestiones de la titularidad de los suelos" y que el objetivo es "trabajar en un proyecto" que poder licitar "el año que viene".

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante su primera visita institucional al consistorio alicantino como jefe del Consell, al ser preguntado por las inversiones del ejecutivo autonómico en el municipio.

Al respecto, ha afirmado que "hay muchas actuaciones en marcha aquí" en la ciudad, como por ejemplo las obras de la Estación Central, la "de más envergadura" e "importante", ya que "desde ahí van a partir muchísimas obras de futuro, como son las líneas de TRAM". También ha incidido en que "hay una inversión de más de 80 millones" de euros "en infraestructuras educativas" o "sanitarias".

Al ser preguntado por el futuro Palacio de Congresos de Alicante, el 'president' ha aseverado que cree que es "muy importante" para la capital alicantina y que eso lo comparten "todas las administraciones implicadas".

Además, ha pedido ir "por pasos", al tiempo que ha reconocido que la iniciativa está en una fase "muy temprana" y que "hay que resolver la cuestión del suelo y de ese proyecto del Palacio de Congresos y, en la medida que vaya la evolución de las obras", se decidirá "cómo debe ser esa gestión". "Lo importante es que la gestión beneficie el interés de la ciudad y que haga que un Palacio de Congreso sea rentable", ha añadido.

"Yo creo que ese concepto es muy importante y que tiene que ir introduciéndose cada vez más en la administración. Pero bueno, hay tiempo para tomar esa decisión", ha sentenciado, para posteriormente, al volver a ser preguntado por la prensa sobre este proyecto, recalcar: "Nosotros mantenemos cualquier línea que garantice un futuro exitoso del Palacio de Congresos".

BARCALA: "MAGNÍFICAS RELACIONES"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado "el orgullo" que, a su juicio, representa para el Ayuntamiento y la ciudad esta primera visita oficial del 'president' y ha destacado "las magníficas relaciones con el Consell que lidera Pérez Llorca para seguir avanzando en la transformación física y estructural de la ciudad con un volumen de inversión sin precedentes por parte de la Generalitat en proyectos estratégicos como la Ciudad de la Justicia, los centros de salud en La Torreta, Garbinet y Condomina", así como con la Estación Central y la Vía Parque, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha recibido a Pérez Llorca a las puertas del edificio consistorial y le ha acompañado hasta el Salón Azul, donde ha firmado en el libro de honor. En la visita institucional también han estado los consellers de Turismo y Hacienda, Marian Cano y José Antonio Rovira, respectivamente, así como el equipo de gobierno municipal.