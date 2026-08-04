Pérez Llorca visita dos ganaderías de la Plana Baixa afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó

El president Pérez Llorca explica a ganaderos de Eslida y Artana las ayudas aprobadas por el Consell para hacer frente a las consecuencias del fuego Artana - GVA

CASTELLÓ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado dos explotaciones ganaderas de la comarca de la Plana Baixa para interesarse por el estado de los animales y de las instalaciones tras el incendio forestal de la Vall d' Uixó

El jefe del Consell se ha desplazado, junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, a la Ganadería Hermanos Infantes de Artana y, posteriormente, ha recorrido la Ganadería Marta Paulo Herrero de Eslida.

El dirigente autonómico ha explicado a los ganaderos las ayudas aprobadas en el último pleno del Consell para los vecinos y los negocios afectados, que ascienden a un total de 67 millones de euros, entre ayudas directas, fondos destinados a Ayuntamientos y préstamos bonificados.

En el paquete de medidas aprobado por el Consell se encuentran, entre otras, aportaciones de hasta 8.000 euros por vehículos afectos a una explotación ganadera, o 15.000 euros por explotación ganadera, a los que se suman ayudas por cada cabeza de ganado perdida.