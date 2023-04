Peris (Cs): "El PP ha de poner un buitre en vez de la gaviota si continúa incorporando a tránsfugas"

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, ha afirmado este miércoles que "el PP, en vez de la gaviota, ha de poner un buitre si continúa incorporando tránsfugas en sus listas".

Así se ha manifestado durante una entrevista en À Punt sobre la política del PPCV, ya que "en muchos municipios, Carlos Mazón --candidato 'popular' a la Generalitat-- está pactando con tránsfugas", recoge la formación 'naranja'.

"El transfuguismo no deja de ser una corruptela, una forma de corrupción institucional de la que los 'populares' están haciendo uso", ha advertido Peris, para señalar que "un tránsfuga no traiciona al partido sino al votante que ha sido quien ha sido votado por unas siglas". "Si tu no crees en el proyecto, déjalo, porque se está lastrando el sistema democrático y quién lo permite es cómplice", ha defendido.

Además, la también síndica de Cs en Les Corts ha advertido al presidente del PPCV, Carlos Mazón, que "si esta es su forma de hacer política y se va a basar en acoger tránsfugas para sus listas, a parte de ser una lástima, que tenga cuidado porque no son de fiar". "Se debería reformar la ley de antitransfuguismo, por respeto a los votantes y a los compañeros", ha reivindicado.