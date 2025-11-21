Las pernoctaciones hoteleras en Comunitat Valenciana suben un 4% en octubre

Archivo - Logo de un hotel - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Comunitat Valenciana aumentaron un 4% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.799.094 pernoctaciones y encadena así cinco meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,24% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 883.558 viajeros. Por nacionalidad, 431.938 eran residentes en España, el 48,89%, mientras que 451.620 (51,11%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,2% y los extranjeros aumentaron un 5,2%.

Del total de pernoctaciones en Comunitat Valenciana, 1.129.931 las realizaron residentes en España (un 40,37%), mientras que 1.669.163 (59,63%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 100,46 euros, lo que representa una subida del 3,1% interanual. En general, los precios subieron un 4,45% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en Comunitat Valenciana se alcanzó en octubre una ocupación del 60,83% y el sector hotelero empleó a 18.736 personas (un incremento del 4,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).