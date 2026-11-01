Personalidades políticas e instituciones recuerdan a Miquel Navarro como "figura imprescindible del arte contemporáneo"

El artista Miquel Navarro - AYUNTAMIENTO DE MISLATA

VALÈNCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personalidades políticas e instituciones valencianas han lamentado este domingo el fallecimiento de Miquel Navarro, al que han destacado como creador "irrepetible" y "figura imprescindible del arte contemporáneo", con una obra que "forma parte de la vida cotidiana y de la identidad" de la ciudadanía valenciana.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su "profundo pesar" en un mensaje en sus redes sociales en el que ha descrito a Miquel Navarro como "uno de los grandes referentes de la escultura valenciana y una figura imprescindible del arte contemporáneo".

"Su extraordinaria trayectoria, marcada por una mirada singular y una capacidad única para transformar el metal, la tierra y el espacio en expresión artística, ha proyectado el talento de la Comunitat más allá de nuestras fronteras", ha destacado Llorca.

El 'president' ha trasladado su "más sentido pésame a su familia y amistades". "Nos deja un creador irrepetible, pero su obra continuará hablándonos y enriqueciendo a las generaciones futuras", ha afirmado.

Del mismo modo, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha manifestado su "enorme tristeza" por el fallecimiento de un "icono de las artes plásticas que recibió la distinción al Mérito Cultural de la Generalitat en 2002". "Nos deja pero su obra está en el imaginario colectivo de los valencianos", ha asegurado.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha resaltado a Miquel Navarro como "artista irrepetible". "Gracias por tanto, por tu obra y por todo lo que nos dejas. Tuve la suerte de compartir un rato contigo este verano en Mislata. Hoy, te recordaré con cariño. Un abrazo a la familia y a las personas que te querían", ha expresado en X.

El Ayuntamiento de Mislata (Valencia), ciudad que vio nacer al escultor, ha destacado a Navarro como "artista universal que convirtió sus raíces en un legado para el mundo". "Escultor y referente cultural de nuestra ciudad, figura clave en la creación de la Casa-taller que lleva su nombre y en el legado que permanecerá siempre en Mislata", ha señalado el consistorio.

"Su obra, su compromiso con el arte y su vinculación con Milata dejan una huella imborrable en nuestra ciudad y en la cultura valenciana", ha señalado el Ayuntamiento.

El alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa, se ha mostrado "desolado" por la muerte del artista, "un hombre generoso, humilde y buena persona", y le ha dado las gracias por "llevar el nombre de nuestro pueblo a todos los rincones del mundo". "Te prometo, como bien sabes, que vamos a seguir luchando para que tu fundación sea un espacio de memoria y de vida, para exponer siempre lo grande que has sido", ha añadido.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recordado que Miquel Navarro era "hijo adoptivo de València, artista extraordinario, gran amigo y una persona todavía más grande".

A su vez, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmado que "quien haya quedado alguna vez en la 'Pantera Rosa' ha quedado, sin saberlo, con Miquel Navarro". "Esa es la dimensión de los grandes artistas: cuando su obra deja de ser solo arte y pasa a formar parte de la vida cotidiana y de la identidad de un pueblo. Miquel consiguió esto: hacerse ciudad, hacerse costumbre y hacerse eterno".

"Valencia pierde a un artista excepcional. Su herencia continuará dialogando en las generaciones que vengan. Mi afecto y mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todo el pueblo de Mislata, que hoy pierde a uno de sus hijos más ilustres", ha añadido.