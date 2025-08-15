Los personas desalojadas por el incendio de Teresa de Cofrentes pueden volver a casa y se desactiva la UME

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) continúa estabilizado y, gracias a su evolución positiva, se ha decidido que los cerca de 15 vecinos que permanecían desalojados puedan regresar a sus viviendas. Además, la dirección de la emergencia ha solicitado la desactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo han explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia , José Rodríguez, y el oficial jefe de guardia del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jaime Mollá, tras la reunión de coordinación celebrada en la tarde de este viernes en el Puesto de Manzo Avanzado (PMA) por el fuego en este municipio valenciano, que según las cifras provisionales ha afectado a 504 hectáreas de terreno.

Valderrama ha precisado que el incendio sigue estabilizado, que "se ha estado trabajando en el perímetro mediante retardantes y se ha producido una reproducción en la zona del suroeste que ha sido abordada lo más rápidamente posible y se ha extinguido".

Según ha precisado el oficial jefe de guardia del Consorcio, el fuego aún no se ha dado por controlado porque no se ha "podido rematar todo el perímetro", ya que hay zonas inaccesibles con autobombas que deben trabajarse con herramientas manuales. "Prácticamente solo humea en una isla verde que ha quedado en medio del negro, pero de momento queremos ser cautelosos y mantener la situación estabilizada y no darlo por controlado todavía", ha indicado. La falta de luz de esta noche permitirá ver mejor si quedan tocones o puntos calientes.

Emergencias mantendrá la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) por si se produjese una reactivación del incendio, teniendo en cuenta que en los próximos día se esperan "temperaturas por encima de los 40 grados y parece ser que mañana el sábado, domingo y el lunes existe viento de poniente y también se puede acompañar de tormentas secas", ha detallado Valderrama. El conseller ha indicado la necesidad de estar "muy pendientes" de este fuego u otros que puedan producirse como consecuencia de rayos.

Un dispositivo de cerca de 80 efectivos continuará trabajando para controlar la zona perimetral del incendio forestal, ha añadido el conseller, si bien "se van desescalando los efectivos" y la UME se desactiva.

La Guardia Civil acompañará a los 15 vecinos desalojados a sus domicilios. "Vamos a tener un dispositivo de control. Ante cualquier problema, que llamen al 112 para poderles atender lo más rápido posible", ha afirmado Valderrama. El responsable de bomberos ha añadido que se van a fijar autobombas cerca de las casas para mayor protección de estas personas.

El subdelegado del Gobierno ha añadido que, a pesar de la desactivación de la UME, la unidad estará "siempre dispuesta" a volver a actuar ante cualquier tipo de incidente que pueda producirse.

Rodríguez ha explicado que durante estos días se han movilizado a este incendio 120 efectivos de la UME. En total, contando los contingentes provinciales, autonómicos y del Gobierno, cerca de 130 efectivos han combatido el incendio en primera línea.

Por otro lado, Valderrama ha explicado que durante la jornada de este viernes se han declarado dos incendios más, uno en Benimuslem, que se ha extinguido, y otro en Quart de les Valls, que está controlado y al que se han llegado a destinar siete medios aéreos y cinco autobombas.