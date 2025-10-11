Las personas empadronadas en Vila-real pueden optar a abonos del Arenal Sound 2026 a precios especiales

Archivo - Miles de personas asisten a la celebración del Arenal Sound Festival en la playa El Arenal, a 6 de agosto de 2023, en Burriana, Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad castellonense de Vila-real, al igual que los de Burriana, tendrán la oportunidad de adquirir de forma anticipada y a un precio promocional los abonos para el Arenal Sound 2026, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto del próximo año.

Las personas empadronadas en este municipio podrán adquirir un abono por DNI, con el precio especial de 54,99 euros, gastos de gestión incluidos, hasta agotar existencias, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Para poder optar a esta compra, será imprescindible haber cumplimentado un formulario de solicitud antes del 14 de octubre a las 23.59 horas en el que deberán constar datos básicos como nombre, DNI y correo electrónico.

Una vez verificados los datos, y confirmado el empadronamiento, el día 18 de octubre a partir de las 12.00 horas se enviará un enlace único de compra a los solicitantes validados, que tendrán hasta las 12.00 horas del 19 de octubre para formalizar la compra.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha destacado que "la prioridad ha sido ofrecer a los vecinos y vecinas de Vila-real la posibilidad de adquirir las entradas para uno de los festivales más esperados del año con un precio preferencial que se mantendrá fijo, 54,99 euros, para los abonos generales".

"Adicionalmente, quienes deseen un abono VIP podrán optar por esta modalidad desde 110 euros y también se ofrece el abono DREAM VIP a partir de 175 euros, ambos con gastos de gestión incluidos, pero sin precio fijo", ha añadido.

Las entradas a precio promocional son limitadas y solo podrán adquirirse si se ha cumplimentado previamente el formulario. El acuerdo con los promotores del festival se forjó hace unos años y "consolida la relación con uno de los eventos más importantes del panorama cultural del verano".

Así, Vila-real "reafirma su apuesta por la marca de Ciudad de Festivales, Congreso y Eventos, y vuelve a acercar el Arenal Sound a los y las vila- realenses".