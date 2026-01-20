Pescadores de la Comunitat Valenciana ven "positivo" el acuerdo con el Gobierno y desconvocan la huelga

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana han valorado como "positivo" el acuerdo que han alcanzado el sector a nivel nacional y el Gobierno central con flexibilidades en el Reglamento de Control de la Pesca para facilitar su aplicación a la flota pesquera. Aunque este martes la mayoría de embarcaciones no han salido, los pescadores abandonan la huelga y prevén volver a salir a pescar este miércoles

El acuerdo se produjo el lunes tras una jornada marcada por la paralización de la actividad de los pescadores y las lonjas en todo el territorio nacional, en protesta por las obligaciones que entraron en vigor el pasado 10 de enero en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca.

La flota nacional rechazó su aplicación porque la calificaban de "imposible" de cumplir y celebraron una jornada de huelga en toda España, con protestas en Madrid y también en Santa Pola (Alicante). Así, las embarcaciones de la Comunitat Valenciana se quedaron en puerto este lunes.

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón, Mateo Fresquet, ha indicado que, por lo general, las embarcaciones no han salido este martes de los puertos en solidaridad con los compañeros que no podían faenar por haber acudido a Madrid, pero que sí prevén hacerlo este miércoles. A su juicio, el acuerdo es "positivo" pero "un parche de la interpretación de la normativa de control" que ha permitido "llegar a como se estaba más o menos antes"

Fresquet ha explicado que se ha pedido al Gobierno más diálogo y se han propuesto mesas de trabajo porque "hay mucha problemática delante y no puede pasar como con el reglamento de control, que se habla tarde y mal".

Desde la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, su secretario general, José Antonio Díez, ha explicado que "en principio" las embarcaciones saldrán este miércoles a faenar y ha señalado que el acuerdo alcanzado parece, "por el momento hasta que se negocie con Europa, algo positivo", si bien ha puntualizado que "nunca llueve a gusto de todos". "Hemos visto positivo el acercamiento y flexibilidad del Gobierno", ha resumido en declaraciones a Europa Press.

EL ACUERDO

En concreto, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se reunió con representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) con los que analizó las dificultades planteadas en la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 2023/2024 de Control de la Pesca.

En virtud de lo acordado, la Secretaría General de Pesca emprenderá acciones con "carácter urgente" y se adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituirán una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie.

Además, desde la Secretaría General de Pesca se darán instrucciones concretas a los servicios de inspección y control pesquero para aplicar las disposiciones de la citada resolución.

España también pedirá a la Comisión que presente una propuesta para la modificación del reglamento de control de tal modo que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie no constituyan un incumplimiento. Asimismo, mientras se tramita esta modificación, se pedirá a Bruselas la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave.

De esta forma, España presentará el denominado 'punto varios' en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 26 de enero, que se celebrará en Bruselas.

Respecto a la anotación de las capturas por operación de pesca, en la misma resolución se señalará que la obligación de facilitar información de las capturas por operación de pesca (a la que se refiere el artículo 14.2.g) del reglamento) se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque.

Otro de los puntos de la reunión fue sido la notificación previa, para lo que la Secretaría General de Pesca establecerá, en la misma resolución, que esta notificación se lleve a cabo en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto, por lo tanto el plazo podrá ser más breve que las cuatro horas establecidas en el reglamento.

El Departamento ha precisado que se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos para la notificación previa o para aquellos buques que estén sujetos a la obligación de preaviso.

Según informa el Ministerio, durante la reunión, el sector pesquero ha manifestado su compromiso de colaboración para aplicar estas medidas, al tiempo que han acordado en celebrar un nuevo encuentro para evaluar la ejecución de las mismas.