Pet Shop Boys sigue sonando a presente: el dúo británico encandila a 10.000 fans en el Roig Arena de València

El dúo británico Pet Shop Boys en el Roig Arena de València. - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dúo británico Pet Shop Boys, uno de los representantes más brillantes del synth-pop, ha hecho gala en València de una absoluta vigencia con un show ante 10.000 personas que ha evidenciado que, tras más de cuatro décadas de carrera, su propuesta alegre, sutilmente irónica y elegante sigue sonando a presente.

El Roig Arena ha acogido en la noche de este jueves el primero de los dos únicos dos conciertos que la sólida sociedad que forman Neil Tennant y Chris Lowe ofrece este 2026 en España dentro de la gira 'Dreamworld: The Greatest Hits Live'.

Con la emblemática 'Suburbia' arrancaba una noche que transportaba a los asistentes a las tardes de radio fórmula y las noches de pistas de baile de los años ochenta y noventa del pasado siglo. A continuación, la set list reservaba 'Can You Forgive Her?' y 'Opportunities (Let's Make Lots of Money)', la afilada sátira el materialismo que se mantiene como uno de los temas más reconocibles de la banda.

Tanto la puesta en escena, con destacado protagonismo para la iluminación, como la sofisticación y el glam del vestuario, refuerzan la idea de que los Pet Shop Boys no han cedido terreno al paso del tiempo y mantienen intacta su filosofía musical.

"València, ¿dónde hay una discoteca?", bromeaba Neil Tennant, a quien no le ha hecho falta la respuesta porque él mismo, junto con el resto de los músicos, se han encargado de hacer bailar al público.

Lo han conseguido con momentos álgidos como la interpretación del medley que fusiona 'Where the Streets Have No Name' con 'I Can't Take My Eyes Off You'. Y con 'Rent' han jugado con la ambigüedad entre el amor, la dependencia económica y las relaciones de poder.

Poco a poco, los 'hits' del grupo, ausente de la capital valenciana durante 19 años, han tomado el mando de la velada, entre ellos 'Domino Dancing', uno de sus mayores éxitos internacionales. "Os quiero escuchar, sé que la conocéis", animaba el vocalista.

Tampoco ha faltado 'New York City Boy', un auténtico homenaje a la cultura de club que tanto ha influido en el universo creativo de la formación británica.

HIMNOS

El Roig Arena se ha unido para corear con emoción la eterna 'Always on My Mind' y, ya en la recta final del espectáculo, los chicos de la tienda de animales han atacado algunos de los himnos más queridos por sus seguidores: 'Go West' y su optimista reivindicación de la libertad, y, por supuesto, la magistral y personal 'It's a Sin'.

Tras abandonar momentáneamente el escenario, Pet Shop Boys ha regresado para regalar un bis con 'West End Girls', pieza fundamental de la historia del pop británico, y 'Being Boring', que ha puesto el punto final a dos horas de comunión en torno a la música.