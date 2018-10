Pet Shop Boys se subirán al escenario del FIB

Publicado 08/03/2018 13:01:09 CET

CASTELLÓN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pet Shop Boys, uno de los dúos más exitosos de la historia del pop, encabezará una de las noches del FIB 2018 al igual que los ya anunciados The Killers, Liam Gallagher y Travis Scott, según ha anunciado la organización del festival de Benicàssim en un comunicado.

La organización ha informado de nuevas incorporaciones de varios estilos que van desde Justice, Izal y J Hus hasta Madness, Dorian y The Kooks que, junto a nombres como Two Door Cinema Club, The Vaccines, Catfish and The Bottlemen y Bastille, darán lo "mejor de sí" en Benicàssim.

Los Pet Shop Boys --Neil Tennant y Chris Lowe-- han navegado sobre los diferentes paisajes del pop bailable más moderno, y se han movido con rapidez de la música disco al house o al techno manteniendo siempre intactas su imagen y sonido.

Considerados como "irreverentes, irónicos, románticos, exuberantes", y con canciones como 'West End Girls', 'It's A Sin' o 'Go West', son parte de sus 42 hits que han llegado a lo más alto,

En el caso de Justice, sus "fenomenales directos, implacables choques de ritmos bailables mezclados con contundente electro-punk-rock y fulminantes elementos visuales, nunca fallan porque ellos son responsables de parte de la mejor música de baile del siglo 21 y de estar presentes en todas las mejores fiestas con su música", ha apuntado la organización.

Madness, por su parte, regalará desde el escenario un "rotundo set de himnos pop y ska" de una de las bandas más esenciales del Reino Unido; Izal, con su nuevo disco 'Autoterapia', será "pura potencia sonora derivada de la evolución constante de una banda muy emocional", y que dejará claro en el FIB "por qué es uno de los grupos con más calado y seguidores de nuestro panorama musical".