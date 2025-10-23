PhotoAlicante ofrece en Las Cigarreras explorar los "límites" de la imagen - GVA

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha impulsado la celebración de la duodécima edición de PhotoAlicante con el Centro Cultural Las Cigarreras como sede del festival internacional de fotografía. El programa expositivo se inaugurará este sábado a las 12.00 horas.

Este evento, que se celebra del 25 de octubre al 16 de noviembre y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, arrancará con las muestras 'Umbral' y 'Las otras que miran', dedicada a jóvenes creadoras alicantinas y producidas por el CMCV, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta edición de PhotoAlicante, bajo el lema 'Más allá...', explora los "límites" de la imagen y propone "un recorrido por los territorios fronterizos de la fotografía contemporánea". La programación se completa con intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales, talleres y un congreso sobre imagen y fotografía.

Sobre este evento, el director del CMCV, Nicolás Bugeda, ha resaltado el "compromiso" de la entidad con la ciudad de Alicante "a través del impulso de propuestas artísticas y culturales como PhotoAlicante".

Además, ha subrayado que este festival "apuesta por la fotografía como medio de expresión artística, por los nuevos creadores alicantinos y por abrir un espacio de encuentro, de intercambio de ideas y de pensamiento visual".

Por su parte, la edil de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, ha felicitado a PhotoAlicante por "mantenerse tras 12 años de intenso trabajo y mucho esfuerzo para situar a la fotografía y a la ciudad en el plano que se merecen".

En este sentido, ha apuntado que Las Cigarreras vuelve a convertirse "en el epicentro del festival, que además se extiende a otras sedes", y ha reafirmado "el compromiso y la apuesta del consistorio por seguir apoyando en todo lo necesario para que PhotoAlicante siga presente muchos años más".

PROGRAMACIÓN

Las Cigarreras exhibirá desde este sábado 'Umbral', la muestra "central" de PhotoAlicante, y 'Las otras que me miran', dedicada a jóvenes creadoras alicantinas. Ambas permanecerán hasta el 14 de enero de 2026.

En concreto, 'Umbral. Territorios fronterizos', comisariada por Mawa Ordúñez, reúne las obras de Ixone Sádaba, Daniel Muñoz, Demsky, Jone Elorriaga, Maite Leyún, Jorge Isla y Cao Shu y "reflexiona sobre los espacios intermedios y los límites de lo visible".

El título alude "al instante del cruce, a esa zona en la que un estado se disuelve para dar paso a otro, donde se suspenden los límites y emerge la posibilidad de lo incierto".

'Las otras que miran' propone una "reflexión colectiva sobre la identidad, el cuerpo y la vulnerabilidad" desde la mirada de cuatro mujeres jóvenes que utilizan la fotografía como "un espacio de autoconocimiento y resistencia".

La muestra reúne los proyectos personales de las artistas alicantinas Sara Adán, Neus Castro, Cintia Bañón y Sheila Lledó y aborda cuestiones como la salud mental, el deseo, la soledad o la transformación interior, con el fin de "configurar un relato generacional marcado por la sensibilidad y la fuerza".

El programa en Las Cigarreras se completa con talleres de creación, como 'Ravah: retales y memoria', la intervención 'The urge of living', del fotógrafo Alberto Polo, y proyecciones audiovisuales como 'Varrio', cuyas imágenes capturan "el latido de los barrios de Alicante".

También contempla la proyección de piezas seleccionadas en el certamen Afónica de la Universidad Miguel Hernández (UMH), así como el octavo Congreso Internacional de Fotografía Bephoto, que tendrá lugar en Las Cigarreras este viernes y sábado.