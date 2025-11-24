El pianista Moisés Sánchez lleva su jazz a Fundación Bancaja

Archivo - El jazz del panista Moisés Sánchez sonará en la Fundación Bancaja en una nueva actuación de Concerts a la Fundació - FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista y compositor Moisés Sánchez actuará el próximo viernes 28, a las 20 horas, en el escenario de la Fundación Bancaja en València. Una actuación que ofrecerá junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta y el saxofonista tenor Javier Vercher. Además, la vocalista Cristina Mora participará en la actuación en algunos temas del repertorio.

El concierto, que forma parte del ciclo Concerts a la Fundació, lleva al escenario una revisión de los temas del disco 'Dedication', grabado por la misma formación en Nueva York y publicado por Universal en 2010.

El grupo versiona este repertorio tras 14 años, ofreciendo un jazz lleno de frescura y vitalidad en el que se incluyen improvisaciones, la fusión con otros géneros musicales y piezas de gran complejidad rítmica, destaca la fundación.

Compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista, Moisés P. Sánchez es reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea. Fue nominado a los Grammy Latino en 2019 y bajo su dirección han nacido trabajos como 'Los viajes inmóviles', del rapero Nach, o el Homenaje a Juanito Valderrama en el que tuvo la oportunidad de producir y arreglar a Joan Manuel Serrat, Martirio, Antonio Carmona, Arcángel, Juanito Valderrama, Pasión Vega o Diana Navarro.

Por su parte, Javier Vercher, saxofonista y compositor madrileño residente en València, es una figura imprescindible del jazz contemporáneo. Recibió una beca para estudiar en Berklee College of Music en Bosto, perfeccionando su arte junto a maestros internacionales. Su carrera se ha forjado en escenarios desde Nueva York hasta Europa, colaborando con grandes del jazz como Robert Glasper, Lionel Loueke y Billy Hart, además de acompañar a Alejandro Sanz en su gira internacional.

Toño Miguel, bajista y compositor zaragozano, es un referente imprescindible en el jazz español. Su formación combina la solidez de la música clásica y la libertad creativa del jazz, perfeccionada entre Zaragoza, Madrid y Nueva York. Ha compartido escenario y estudio con leyendas internacionales como Benny Golson, Paquito D'Rivera o Jorge Pardo y ha colaborado junto a grandes figuras del flamenco y la música popular como Buika, Carmen París o Antonio Serrano.

Borja Barrueta, virtuoso baterista bilbaíno de prestigio internacional, es una pieza clave de la escena musical contemporánea. Su talento le ha llevado a colaborar con grandes figuras del jazz, el flamenco y la música popular, y a pisar escenarios míticos como el Carnegie Hall o el Liceu de Barcelona. Ha participado en casi un centenar de discos y bandas sonoras, es creador de su propio proyecto musical, LïLAP, y colabora y comparte escenario de forma habitual con artistas como Perico Sambeat, Javier Colina, Ara Malikian, Josemi Carmona o Jorge Drexler.

Cristina Mora es una de las voces más personales y sensibles de la escena jazzística española. Su estilo destaca por una expresividad profunda, un fraseo elegante y una capacidad única para integrar influencias del jazz, la música contemporánea y la canción de autor. Se caracteriza por un enfoque artístico íntimo y experimental, donde la palabra, la improvisación y la emoción ocupan un lugar central.

La venta anticipada de entradas para el concierto se iniciará este martes 25 a partir de las 17 horas en la taquilla de Fundación Bancaja.

El ciclo continuará el viernes 19 de diciembre con la actuación del tradicional Retaule de Nadal, a cargo del Orfeó Valencià, en la Iglesia del Patriarca de València.