Picanya instalará una escultura con dos manos unidas en homenaje a víctimas de la dana y voluntarios - AYTO PICANYA

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Picanya (Valencia) instalará en el Puente de la Memoria una escultura con dos manos unidas en memoria de las víctimas de la dana, en agradecimiento a la ayuda recibida por voluntarios e instituciones y en reconocimiento a la lucha de los pueblos "por salir del barro y volver a ser pueblos".

Bajo el nombre de 'Lágrimas que abrazan', el monumento se ubicará en el nuevo Puente de la Memoria --entre Travessera de la Diputación y la Rotonda de Andreu Alfaro--, una vez termine la construcción de la infraestructura, ha detallado el consistorio en un comunicado.

En concreto, el lugar escogido para la instalación de esta escultura es encima del propio barranco, en el puente donde el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Transportes la creación de un mirador. Así, en el ahora llamado Puente de la Memoria se incluirá este 'balcón' donde instalar esta simbólica escultura.

La pieza, con una altura de unos tres metros y medio, es obra del artista valenciano Jose Piñero. A partir de un primer borrador propuesto por los servicios municipales, el escultor diseñó una pieza que representa dos manos a punto de unirse (o de separarse), formadas por miles de piezas en forma de gota de agua o de lágrima.

El consistorio ha resaltado que esta pieza se elevará sobre el puente y "será un símbolo de recuerdo, agradecimiento y reconocimiento que perdurará en el tiempo y en la memoria colectiva de nuestro pueblo".