Pirotecnia Valenciana promete una Nit del Foc "muy contundente y rítmica": "Con la potencia que tanto gusta"

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Valenciana, de la localidad de Llanera de Ranes (Valencia) y encargada de disparar la Nit del Foc de 2026 en la ciudad de València, promete para esta ocasión "un espectáculo muy contundente y rítmico" cargado de "la potencia que tanto gusta a los valencianos".

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los responsables de esta firma, Manolo Crespo, que ha detallado que el montaje, previsto para la noche de este miércoles, contará con 1.000 kilogramos de pólvora y una duración aproximada de 18 minutos. Igualmente, ha avanzado que esta Nit del Foc se cerrará con un "final con mucho potencial y abrumador" en el que se jugará con "2.000 órdenes de disparo".

Este castillo de fuegos artificiales, uno de los actos más destacados y concurridos del calendario fallero, anuncia cada año la llegada del día de San José, el día último y grande de las Fallas. El espectáculo se disparará, como sucede cada 18 de marzo, al llegar la medianoche. El punto desde el que se ofrecerá será el viejo cauce del Turia, a la altura del Puente de Monteolivete.

"Este es el acto más grandioso de las Fallas" para la pirotecnia y "también a nivel mundial" porque se considera "un referente", ha afirmado Crespo, que ha asegurado que su empresa "ha querido aprovechar ese escaparate" para ofrecer un castillo de fuegos artificiales que muestre "todo lo que València puede ser" y ofrecer en este ámbito.

El pirotécnico ha explicado, sin desvelar el contenido del montaje preparado por su firma para esta ocasión, que a través de él se ofrecerá "todo tipo de variedad de efectos pirotécnicos". Así, ha indicado que "la potencia que tanto gusta a todos los valencianos" tendrá un lugar destacado a lo largo de toda la Nit del Foc.

"UN CASTILLO A LA VALENCIANA"

Manolo Crespo ha añadido que esta propuesta de fuegos artificiales se ha diseñado "tomando como referencia una 'mascletà'", marcando "mucho" las "secciones, con ritmo y potencia, pero sin perder de vista que se trata de un castillo de fuegos artificiales". "Será un castillo a la valenciana, diferente de lo que se hace en otros sitios", ha apostillado.

Asimismo, ha avanzado que habrá "mucho trueno de aviso, muchas descargas y efectos de colores" para llegar a ese "boom" que caracteriza a València, ha resaltado. "Se jugará mucho con los ritmos, para que no resulte aburrido para el público que acuda a verlo y este pueda estar involucrado" en el espectáculo y "pendiente" de él en todo momento, ha manifestado.