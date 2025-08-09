Pirotecnia Vulcano prepara los más de 2.000 kilos de pólvora del Castell de l'Olla de Altea (Alicante) para este sábado

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Pirotecnia Vulcano han preparado la mañana de este sábado las ocho plataformas con el material pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea (Alicante), que posteriormente han sido lanzadas al mar "con éxito". Los más de 2.000 kilos de pólvora ya están en sus plataformas de lanzamiento para que esta noche a las 00.00 horas se disparen desde las aguas de la bahía de esta ciudad.

Vulcano ha asegurado que el Castell "será de nuevo una eclosión de luz y color novedosa" que "hará temblar la bahía alteana" y que su montaje se ha desarrollado "sin problemas", según ha indicado la Cofradía Castell de l'Olla en un comunicado.

El Castell de l'Olla es un espectáculo pionero de fuegos artificiales "único" en España por su condición de dispararse íntegramente desde el mar. La calma de las aguas mediterráneas ha proporcionado la "coyuntura perfecta" para que las barcazas cargadas de pólvora se hayan podido lanzar al mar y, así, colocarlas y anclarlas a 250 metros de la costa.

En concreto, más de 100 operarios han trabajado durante dos días en turnos de mañana y noche para que el dispositivo funcione "a la perfección". Además, se han reforzado las medidas de seguridad para el disparo.