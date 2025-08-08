El plan de patrimonio de Diputació de València recibe 69 solicitudes para recuperar bienes de interés cultural

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Patrimonio de la Diputació de València ha recibido 69 solicitudes, por un importe global de más de 20 millones de euros, para recuperar bienes de interés cultural de la provincia.

El plan, rescatado a iniciativa de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, contempla una inversión de más de 11 millones de euros para la presente legislatura, con intervenciones que podrán realizarse sobre bienes catalogados como de Interés Cultural o de Relevancia Local.

El área de Cooperación deberá analizar los 69 proyectos presentados para ver que cumplen con las bases del programa y decidir las subvenciones concedidas a cada ayuntamiento. Los proyectos subvencionados han de ser edificios protegidos y estar visados por técnicos competentes, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

En el caso de los BIC pueden recibir un máximo de un millón de euros, medio millón en el caso de los BRL. "Estamos muy satisfechos con la aceptación que ha tenido la convocatoria, donde se han superado todas las expectativas", haa asegurado Enguix.

La responsable de Cooperación Municipal ha explicado que el plan no solo permite actuar sobre los BIC, sino también sobre "edificios que no tienen la máxima protección legal pero que son muy apreciados y tienen una gran relevancia en sus municipios". En su opinión, "es necesario preservar estas joyas patrimoniales para el disfrute de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos y como elementos de promoción económica a través del turismo".

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, considera que las poblaciones de las comarcas valencianas "pueden restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia".

CASTILLOS, ERMITAS, EDIFICIOS CIVILES Y CALLES

Los proyectos presentados se agrupan por tipo de intervención y temática. La más numerosa es la de restauración de castillos, torres y murallas, con 23 actuaciones propuestas. La segunda categoría más demandada es la que engloba iglesias, ermitas y elementos religiosos, con 14 actuaciones, seguida de cerca por la restauración de edificios civiles históricos, con 13 solicitudes.

Otras temáticas planteadas por los ayuntamientos han sido la recuperación de calles y centros urbanos; las intervenciones arqueológicas; la rehabilitación de pozos, molinos, chimeneas, hornos y refugios; y la restauración de plazas, mercados y plazas de toros.

Natàlia Enguix explica que "cada entidad ha podido presentar un único proyecto, y ahora serán los técnicos los que los estudien todos para definir la concesión de las ayudas, tratando de alcanzar el mayor número de iniciativas y municipios. El pago de la ayuda será del 75% en el momento de la adjudicación de la obra y del 25% restante con la justificación, y las obras deben estar terminadas antes de que acabe 2026".

Por comarcas, la Vall d'Albaida es la que más proyectos ha presentado en la convocatoria, hasta 14, seguida por la Safor con nueve iniciativas y el Camp de Morvedre con siete. Entre las propuestas de los ayuntamientos, hay proyectos ambiciosos como la intervención en el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva para implantar el Centro Raimon de actividades culturales (un millón de euros), y otros con menor presupuesto como la nueva fase de recuperación del Castillo de Segart (160.000 euros); la restauración de la torre 12 de la Muralla de Alpuente (330.000 euros) o la restauración del refugio antiaéreo de la Guerra Civil en Utiel (200.000 euros).