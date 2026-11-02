Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic llama a "vaciar los centros educativos" en la huelga del 11N

Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic llama a "vaciar los centros educativos" en apoyo a la huelga general - PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic hace un llamamiento a "vaciar los centros educativos" el próximo miércoles 11 de noviembre en apoyo a la huelga general convocada a nivel estatal, de forma que no se desarrolle ninguna actividad educativa durante esa jornada como un "compromiso colectivo".

En un comunicado, la entidad reivindica la defensa de los servicios públicos, los derechos laborales y el derecho a una vivienda digna: "Animamos toda la comunidad educativa a participar en la huelga y en las movilizaciones convocadas en las tres capitales valencianas".

Según argumenta, la defensa de la educación pública no se puede entender de manera aislada, sino que forma parte de una reivindicación más amplia en favor de unos servicios públicos fuertes, unos derechos laborales dignos y unas condiciones de vida que garanticen el bienestar de toda la ciudadanía.

"La educación, la sanidad y el resto de los servicios públicos son pilares fundamentales de una sociedad más justa e igualitaria, y su defensa debe ir acompañada de políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y unas condiciones laborales adecuadas", manifiesta la portavoz de la plataforma, Elisabet García.

La organización participará en el bloque educativo en las manifestaciones convocadas el 11N para dar visibilidad a las reivindicaciones de la comunidad educativa.

"El 11 de noviembre, la comunidad educativa debe estar en la calle en defensa de unos servicios públicos de calidad y de unas condiciones de vida dignas para todas y todos?, concluye.