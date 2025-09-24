La Plataforma per l'Ensenyament denuncia la "falta de más de mil docentes" tres semanas después del inicio de curso

Educación defiende que "prácticamente el 80% de las bajas se han cubierto en las dos primeras semanas"

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic critica que, tres semanas después del inicio de curso escolar, "faltan un total de 1.057 profesores" en centros de la Comunitat Valenciana, situación a la que se suma a la también a la no cobertura de personal no docente: "En la práctica totalidad de los centros faltan docentes"", ha expuesto.

Así lo ha aseverado este miércoles el presidente de la Confederación de AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament, Rubén Pacheco, durante una concentración a las puertas de la Conselleria de Educación en la que han reclamado la adjudicación "inmediata" de todas las plazas de personal docente y no docente.

Pacheco ha señalado que casi tres semanas después del inicio del curso escolar es "una auténtica vergüenza" que "en la práctica totalidad de los centros faltan docentes" y, en algunos casos, "muchos docentes": "Más de 1.000 en la totalidad de los centros educativos. Tenemos cerca de 2.000 centros entre Primaria, Secundaria y FP y esto es que en al menos el 50 por ciento de los centros falta profesorado", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado que, en el caso de personal no docente, desde abril "hay puestos de trabajo sin cubrir", como cocineros, personal de mantenimiento o auxiliares administrativos, entre otros. Además, "desde el mes de mayo tampoco se han sustituido educadores de infantil, de necesidades educativas especiales, fisioterapeutas y otros profesionales de atención educativa directa para el alumnado, que debería cubrirse con urgencia", ha manifestado.

En este sentido, el portavoz del colectivo ha indicado que el alumnado de Formación Profesional sigue sin recibir clases por parte del profesorado experto y que, en el caso de la Escuela Infantil de Rafelguaraf (Valencia), los alumnos no han podido comenzar las clases por la falta de docentes.

"Esto se está alargando mucho", ha criticado, al tiempo que ha indicado que las adjudicaciones "deberían haber estado hechas antes del inicio de curso" y que, en todo caso, "si al inicio de curso no se han podido hacer por la razón que nos vayan a dar esta vez, no puede ser que tres semanas después aún estemos así".

ACTITUD "NO DIALOGANTE"

Preguntado por las explicaciones que da la Conselleria de Educación, Pacheco ha indicado que desde la administración consideran que las adjudicaciones se están haciendo "en tiempo y forma y con la mayor velocidad posible". "¿Tres semanas después es la mayor velocidad posible? Es que no es posible", ha aseverado.

"Se puede preguntar a cualquier madre, padre o profesor y cualquier docente, cualquier madre, padre te puede decir exactamente cuantos docentes faltan en su centro y desde cuándo", ha remarcado.

En cuanto a la previsión de Educación para la incorporación de los docentes que falta, Pacheco ha lamentado que la previsión es la que establece la propia Conselleria y que, "desgraciadamente, tampoco está teniendo una actitud dialogante en la comunidad educativa para poder explicarnos claramente cuál es la dificultad, cuál es la problemática, porque las razones que le dan no son excusa".

Interrogado por si cree que la incorporación de los docentes se está alargando a octubre para que no cobren el mes de septiembre, Pacheco ha deslizado que "contra más tarde en tener el personal en plantilla, más te ahorras. Es que piensa mal y acertarás en un caso como este". "La Conselleria tiene dinero. Tiene el presupuesto más alto de la historia. La cuestión es hacia dónde están dirigiendo ese presupuesto y cuáles son sus prioridades", ha sostenido.

SISTEMA "MUY DINÁMICO"

Por su parte, desde la Conselleria, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha defendido que "prácticamente el 80% de las bajas se han cubierto en las dos primeras semanas" de curso escolar y que, desde el inicio, se han centrado en "todas las vacantes de tiempo completo y después las de tiempo parcial". "Hemos cubierto todas las reducciones de jornada", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que el sistema educativo valenciano es un sistema "muy dinámico" porque "en dos semanas de curso hemos cubierto ya 100 nuevas unidades en escuelas de infantil y primaria", ha resaltado, al tiempo que ha afirmado que "aproximadamente cada una de las unidades tiene un profesor, un profesor y medio, a veces dos profesores".

"Estamos hablando de que en tan solo dos semanas es como si hubieran inaugurado ocho colegios en toda la comunidad, 100 unidades nuevas. Esto ha tenido prioridad. Y después hemos comenzado a cubrir las bajas", ha concluido.