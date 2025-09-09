Plataforma per l'ensenyament elabora un "decálogo de deficiencias" de la educación valenciana y anuncia movilizaciones

Varias personas con pancartas, durante una rueda de prensa en una protesta en Massanassa. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic han elaborado un "decálogo" con las "deficiencias" que, a su juicio, "sufre el sistema educativo y la situación extrema a la que lo están llevando las políticas de PP y Vox, más aún en los centros afectados por la dana". En esta línea, anuncia movilizaciones durante el primer trimestre del curso para "hacer valer estas reivindicaciones justas con las que mejorar la calidad del sistema educativo valenciano".

Como primer punto atacan la "falsa Ley de libertad educativa, que después de la consulta de la lengua base continúa vulnerando los derechos lingüísticos del alumnado, ya que muchos de ellos no están escolarizados en el idioma elegido por la familia". Además, el colectivo considera que "no favorece la competencia lingüística y comunicativa en valenciano en los centros educativos y margina el valenciano en las zonas de predominio lingüístico castellano". Por ello, reclaman la retirada de la ley y "un verdadero sistema de enseñanza en valenciano".

En cuanto a las infraestructuras, acusan a la Conselleria de "retirar el presupuesto a actuaciones proyectadas del Plan Edificant". Los centros afectados por la barrancada, remarcan, "tienen graves deficiencias y después de diez meses y muchos alumnos estudiarán en barracones, mientras que otros no han empezado las clases el día 8".

El tercer punto, dedicado a la inclusión, rechaza el "recorte de los recursos de PAM con el nuevo programa REMA" y el cuarto recuerda que "el alumnado, las familias y el profesorado de la zona dana se han visto abandonados".

Otra queja es que la administración "no ha cumplido con las actuaciones del TSJ, que obliga a aplicar los acuerdos de plantillas" y, "además, se han recortado las plantillas en las EOI y en los conservatorios". En este punto, reclaman dotación de suficiente profesorado para atender al alumnado, especialmente de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

La Plataforma también insta a que los espacios educativos se adapten a la nueva realidad climática y llama la atención sobre la "falta de árboles y espacios de sombra en los patios expone al alumnado y al profesorado a situaciones de estrés térmico por el alta exposición al sol y a las altas temperaturas."

En séptimo lugar, reiteran su rechazo al distrito único, "puesto que profundiza en la segregación escolar del alumnado", y piden la reducción de ratios a 20 alumnos en Primaria y 25 en ESO, FP y Bachillerato; ampliar la oferta de ciclos formativos y mejorar la modalidad semipresencial con suficientes horas para lograr las competencias profesionales.

COMEDOR Y TRANSPORTE

Por último, exigen actualizar el precio de los menús según el IPC y establecer un precio máximo regulado, así como mejorar la gestión del transporte escolar y compensar la coordinación en los centros. El último punto es que la Generalitat se posicione ante las vulneraciones graves que el derecho a la educación de los menores en cualquier lugar del mundo, "especialmente, y frente al terrible genocidio que vive la población palestina y, de forma especialmente dolorosa, su infancia en Gaza".

La Plataforma pide la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, y hace "un llamamiento a la defensa y la dignificación de la educación pública, la cual queremos sea de calidad, equitativa y con recursos suficientes, porque de esto depende el bienestar de miles de alumnos", según enfatiza Rubén Pacheco, portavoz de la entidad.