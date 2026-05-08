Plataforma per l'Ensenyament Públic anima a las familias a "vaciar los centros" para apoyar la huelga

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic califica de "burla" la carta de Carmen Ortí: "Es inadmisible". - PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha reprochado a la Conselleria de Educación que "se burle de toda la comunidad educativa cada vez que se sienta en una mesa de negociación". Por ello, ha expresado su apoyo a la huelga indefinida docente convocada a partir del próximo lunes y ha animado a los padres a "vaciar los centros educativos" no llevando a sus hijos e hijas a clase para secundar la movilización.

Así lo ha manifestado a los medios la presidenta de FAMPA-València y representante de la plataforma, Elisabet García, quien también se ha referido a la carta enviada a las familias por la consellera Carmen Ortí ante el inicio de la huelga en la que, entre otras cosas, sostenía que "ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical".

Para García, esta misiva es una "burla". "Que la Conselleria envíe una carta partidista a las familias en un intento desesperado de enfrentarnos es una acción inadmisible; la Generalitat no puede utilizar canales y cargos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho a huelga y menos aún, al utilizar datos falsos o tergiversados", ha defendido la presidenta de la federación de AMPA, que ha insistido .

que "es la manera más ruin de enfrentar familias con profesorado al desviar el foco de la responsabilidad que tiene Conselleria".

García ha calificado la huelga indefinida como "una respuesta necesaria y colectiva", a consecuencia de la "precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y absoluta falta de respeto hacia la comunidad educativa" que, afirma, "han sufrido desde inicio de curso". "Si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad", ha advertido.

ALUMNADO DE BACHILLERATO

En referencia al alumnado de 2.º de Bachillerato, que ha de enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad, ha recalcado que "velarán" junto a los sindicatos por que la huelga "no perjudique al estudiantado", al que "hay que garantizar su derecho a ser evaluado", al tiempo que defendarán "el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas".

En este sentido, García ha recordado las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de la huelga: "derogación inmediata de la Ley Rovira; ratios más bajas y recursos suficientes; menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado; infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; mejores salarios y condiciones laborales dignas para el profesorado; y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para el Personal de Atención Educativa (PAE) y el Personal de Administración y Servicios (PAS)".

"ABSOLUTO INSULTO DE PANFLETO"

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha recalcado que la carta busca "enfrentar el profesorado con las familias". "Simplemente hablan de seis medidas que en toda la legislatura han hecho y obviamente lo que evitan son todos los temas que han realizado y que van en contra de la enseñanza pública, como los recortes de plantilla, el distrito único o la consulta de la lengua".

"Esperemos que las familias no se crean esta carta y que den su apoyo al profesorado porque lo que queremos es mejorar la atención a sus hijos e hijas", ha defendido. Así, ha recalcado que tienen los "teléfonos abiertos para una negociación real y efectiva", porque lo que ha propuesto hasta el momento la Conselleria lo consideran "inaceptable".

El representante sindical de UGT de Servicios Públicos y Enseñanza de la Comunitat Valenciana, Kilian Cuerda, ha calificado de "absoluto insulto" el "panfleto" que la consellera envió a las familias ayer. "Es una sarta de mentiras y provocaciones para hacer campaña política desde su cargo y enfrentar a las familias con los huelguistas", ha expuesto.

Asimismo, Cuerda ha considerado que la intención de la carta es "mentir, manipular y sembrar todo de medias verdades y medias mentiras para tapar el desastre, la incompetencia y la inutilidad de su gestión".

"LA CONSELLERIA PUEDE DESCONVOCAR LA HUELGA"

Y el permanente sindical de Comisiones Obreras, Bernat Pascual, ha dejado claro que "la Conselleria, si quiere, puede desconvocar la huelga indefinida hoy mismo". "Simplemente tiene que ofrecerse para negociar, que es precisamente lo que en ocho meses no ha hecho y tiene hoy una oportunidad única para que no nos obligue a que el día 11 comience la huelga indefinida", ha resaltado.

"Nosotros sí que tenemos una propuesta en concreto sobre la mesa, por ende lo que queremos es dialogar y pactar; ante nuestra propuesta, buscamos una contrapropuesta de la Conselleria para negociar", ha señalado Pacual.

GONZALO ANAYA: "FINES CLARAMENTE PARTIDISTAS"

Por su parte, la Confederació de AMPA de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' también ha manifestado en un comunicado su "rechazo rotundo" frente al envío de correos electrónicos que la Conselleria de Educación ha dirigido a las familias. "Esta acción supone una instrumentalización de los recursos públicos con fines claramente partidistas", han defendido.

El representante de la Confederació, Vicent Gumbau, asevera: "Usar el correo electrónico para dirigirse a las familias, además de ser invasivo, demuestra una debilidad absoluta por parte de la Conselleria y de la Generalitat ante un problema que tienen la obligación de solucionar y no saben cómo".

En esta línea, Gumbau ha manifestado el "apoyo" de padres y madres a las movilizaciones de la comunidad educativa. "Las familias apoyamos las protestas porque nos preocupa el futuro de nuestras hijas e hijos, vivimos diariamente los retrocesos en la escuela pública y padecemos la inoperancia política que se arrastra desde la etapa de (José Antonio) Rovira y que continúa ahora con la consellera Ortí", ha lamentado.

Con respecto a la carta, Gumbau ha indicado que Ortí hace "lo contrario de lo que predica": "Lo que debe realizar es asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y buscar soluciones reales al conflicto actual".

Finalmente, el portavoz ha instado a la Conselleria a que no "intente confundir con comunicados que parecen más un panfleto político que una información institucional". "Las familias sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y cuáles son nuestros derechos", ha finalizado.