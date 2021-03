La plataforma Tanquem Cofrentes lamenta "la cobardía" del Gobierno ante "la presión del oligopolio eléctrico"

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Tanquem Cofrentes ha señalado que la renovación de la licencia de funcionamiento de la central de Cofrentes hasta noviembre de 2030 es "un error mayúsculo" y demuestra "la cobardía" del Gobierno ante "la presión del oligopolio eléctrico".

Así, en un comunicado, han lamentado que en lugar de avanzar hacia la transición ecológica del sistema eléctrico el ministerio dirigido por Teresa Ribera haya optado para autorizar que la central "mucho más allá del contemplado en su diseño, que son unos 25 años de media, y bastante más que los 40 años que marcaba el PSOE en su programa electoral, como tiempo máximo de funcionamiento".

Al respecto, ha señalado que el proceso de renovación de la licencia ha sido "irregular y poco transparente" ya que ni siquiera se ha realizado una evaluación de impacto ambiental de esta prolongación.

En ese sentido, han recordado que Cofrentes es "una central envejecida, deteriorada, con un largo historial de averías e insegura, que se ha dirigido anteponiendo los beneficios económicos", además de ser una central "sucia, que no deja de producir toneladas y toneladas de residuos radiactivos, para los cuales no hay tratamiento posible y que serán mortales durante centenares de miles de años".

Además, aseguran que es "innecesaria, puesto que su producción es fácilmente sustituible con medidas de ahorro, de eficiencia energética y con la implantación de las energías renovables" y "cara" porque su propietaria, Iberdrola, afirma que con su funcionamiento "no cubre sus costes y que consume ingentes cantidades de agua, que necesitamos para otros usos" cuando "su sustitución por energías renovables supondría en un futuro la enorme creación de puestos de trabajo".

Por todo ello, consideran que "la única explicación" para esta renovación es que el gobierno "ha cedido a la presión y el dictado de las empresas del oligopolio eléctrico". "Tal vez de aquí salga una nueva tanda de puertas giratorias de exministros y altos cargos del gobierno, colocados en consejos de administración y asesorías muy pagadas dentro de estas mismas empresas", apuntan.

En esta línea, considera previsible, por lo tanto, que de aquí a poco el Gobierno apruebe un régimen de pagos especial para las centrales nucleares, fuera del mercado, y por encima de sus precios, como ya están pidiendo las empresas con nucleares. "O bien, que Cofrentes cierre en unos años por no poder competir económicamente con las renovables y pida un lucro cesante en el estado, en un nuevo caso Castor y siempre con el consiguiente aumento de precios de la electricidad para el consumidor y beneficios garantizados para este empresas", han señalado.

En cualquier caso, la plataforma Tanquem Cofrentes y el MIA (Movimiento Ibérico Antinuclear) continuarán luchando porque Cofrentes y el resto de nucleares "cierran cuanto antes mejor, en una campaña apoyada, según todas las encuestas, por la inmensa mayoría de la ciudadanía" ya que se trata de conseguir una transición acelerada hacia un sistema eléctrico "limpio, democrático y socialmente responsable, necesaria para evitar las peores consecuencias del cambio climático, que estamos ya sufriendo".

La plataforma Tanquem Cofrents está formada per Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València, Associació de Damnificats per l'Incendi de l'Alcalatén (ADIA) i el Moviment Ibèric Antinuclear (MIA).