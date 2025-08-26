Las playas de Guardamar del Segura (Alicante) izarán la bandera de medusas cuando se detecten ejemplares de dragón azul

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) ha acordado que, cuando se detecten ejemplares de dragón azul ('Glaucus atlanticus') en sus playas, se izará la bandera de medusas para alertar a los bañistas de que hay un animal dentro del agua "que puede picar".

Así lo ha explicado la concejala de Playas del municipio, Mari Carmen Aguilera, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que esta medida se ha adoptado para "no volver locos" a los usuarios de estos espacios litorales.

Desde que el pasado miércoles por la tarde se detectó la presencia del dragón azul en las playas de Guardamar del Segura se ha izado la bandera roja "para que la gente saliera", por lo que se ha estado prohibiendo el baño.

Sin embargo, desde este lunes ondea la bandera que define el estado del mar, es decir, verde, amarilla o roja, y en el momento en el que se detecten ejemplares de dragón azul "también se izará la de medusas" para alertar de que pueden picar.

Aguilera ha indicado que el Ayuntamiento no tiene por el momento constancia ni confirmación de que estos animales hayan provocado picaduras a bañistas y ha explicado que personal de limpieza, socorristas y la Policía Local van a seguir haciendo todas las mañanas batidas en las playas ante la posible presencia de esta especie.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Se aconseja a los bañistas que, si ven un ejemplar, no lo toquen ni con guantes y que avisen a socorristas y autoridades. En caso de picadura, se recomienda enjuagar la zona afectada con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud más cercano.