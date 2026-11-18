PLD Space firma con Mitsubishi Electric su primer contrato comercial de lanzamiento para impulsar su megaconstelación - PLD SPACE

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa internacional de transporte espacial PLD Space ha firmado con Mitsubishi Electric Corporation su primer contrato comercial de lanzamiento, que contempla el transporte de un pequeño satélite (SmallSat) a bordo de MIURA 5. El acuerdo marca una "nueva etapa" en la relación entre ambas compañías: Mitsubishi Electric, inversor y socio estratégico de PLD Space, confía también en la compañía como proveedor de servicios de lanzamiento.

A medida que crece la demanda de acceso al espacio y la disponibilidad de lanzamientos sigue siendo "limitada", asegurar capacidad con antelación se está convirtiendo en un factor "cada vez más importante para la planificación de las misiones", según ha expuesto la compañía en un comunicado.

La carga que viajará a bordo de MIURA 5 contribuirá al desarrollo y la operación de una megaconstelación de alta fiabilidad de Mitsubishi Electric, un sistema integrado en el que numerosos satélites operan de forma coordinada para ofrecer distintos servicios basados en tecnología satelital, ha detallado.

Como inversor y conocedor del desarrollo de MIURA 5, Mitsubishi Electric ha decidido asegurar capacidad de lanzamiento, confiando en el vehículo y en el avance del programa. El acuerdo refleja el "creciente" interés comercial en MIURA 5 por parte de los operadores de satélites, que ya planifican sus misiones para los próximos años.

De un lado, el CBDO y cofundador de PLD Space, Raúl Verdú, ha valorado que contar con Mitsubishi Electric como cliente de lanzamiento supone "una importante validación comercial de MIURA 5": "Como inversor y socio estratégico, la compañía conoce de primera mano PLD Space, nuestra tecnología y nuestra capacidad de ejecución. Su decisión de volar con nosotros refleja la confianza en nuestra capacidad para ofrecer un servicio de lanzamiento adaptado a cada misión y representa un paso decisivo para llevar MIURA 5 al mercado".

De otro, el director ejecutivo y presidente del Grupo de Sistemas de Defensa y Espaciales de Mitsubishi Electric Corporation, Masahiko Arai, ha apuntado que PLD Space es "un socio importante para nuestra estrategia de negocio espacial" y ha resaltado que ete acuerdo representa "un avance significativo en nuestra colaboración y contribuirá al desarrollo de nuestra iniciativa de megaconstelación". "Valoramos la flexibilidad de MIURA 5 y el compromiso de PLD Space con el desarrollo de una solución de lanzamiento adaptada a los requisitos de nuestra carga útil", ha señalado.

MEGACONSTELACIÓN DE ALTA FIABILIDAD

La carga útil es un satélite de demostración en órbita (IOD, por sus siglas en inglés), actualmente en desarrollo, que contribuirá a definir un concepto de sistema concreto para una megaconstelación de alta fiabilidad de Mitsubishi Electric. La misión IOD está prevista para el segundo vuelo de prueba de MIURA 5, cuyo destino será la órbita terrestre baja (LEO). La fecha del lanzamiento dependerá de la evolución y los resultados del primer vuelo de prueba, por lo que todavía no se ha establecido un calendario "concreto".

El contrato se enmarca en un contexto de "creciente demanda" de servicios de lanzamiento, en el que el acceso a capacidad disponible adquiere cada vez más importancia para los operadores de satélites. En este escenario, expone PLD Space, "asegurar una oportunidad de lanzamiento con antelación permite a los clientes avanzar en la planificación de sus misiones y contar con una mayor previsibilidad en los plazos de sus programas".

MIURA 5 busca ofrecer una alternativa "flexible" para el acceso al espacio, con servicios de lanzamiento adaptados a los requisitos específicos de cada cliente y carga útil. Su propuesta contempla flexibilidad en aspectos como la planificación de la misión, la órbita de destino y las interfaces técnicas, además de un acompañamiento directo durante todo el proceso de lanzamiento.

Este contrato amplía el alcance de la colaboración entre PLD Space y Mitsubishi Electric, que "trasciende la relación" como socio inversor para incorporar también la contratación de servicios comerciales de lanzamiento. Además de representar un "nuevo hito" en la comercialización de MIURA 5, el acuerdo ofrece una oportunidad para "estrechar la relación" entre ambas compañías y adquirir "experiencia operativa que pueda contribuir al desarrollo de futuras misiones", añade.

Con este acuerdo, PLD Space asegura que continúa "avanzando en su objetivo de desarrollar capacidades propias de acceso al espacio desde Europa, independientes, competitivas y escalables, ofreciendo a clientes institucionales y comerciales nuevas opciones para desplegar sus cargas útiles en órbita".