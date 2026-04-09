El pleno de Alcoi (Alicante) rechaza el presupuesto de 2026 y el alcalde plantea una cuestión de confianza

Plaza del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) ha rechazado con la mayoría de los grupos de la oposición, que son PP, Vox y Guanyar, el presupuesto de 76,9 millones de euros para 2026 planteado por el ejecutivo local de PSPV y Compromís, que gobierna en minoría. Ante este resultado, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha avanzado que el próximo martes se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el futuro proyecto del polígono industrial Alcoi Sud ha sido el tema que ha centrado el debate entre las distintas formaciones que integran la corporación municipal.

La edil de Hacienda, Vanessa Moltó (PSPV), ha defendido que el planteamiento de cuentas, que ascienden a 76,9 millones de euros, suponen aproximadamente un cuatro por ciento más respecto a las del año pasado.

Asimismo, se ha referido al presupuesto como uno de los "más ambiciosos" de los últimos años y, en una intervención posterior, ha afeado a la oposición que en el pleno no se haya debatido sobre el "contenido real". A su juicio, se intenta "condicionar" la aprobación de las cuentas a cuestiones que "no" forman parte de ellas, en alusión a Alcoi Sud.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte de Guanyar, el concejal Sergi Rodríguez ha sostenido que el equipo de gobierno "aún está a tiempo de rectificar y de llegar a un acuerdo presupuestario desde la izquierda para 2026", al tiempo que ha sostenido que su formación ha mostrado "voluntad" de "facilitar la estabilidad" para las cuentas en 2024 y 2025, con la "única línea roja" para abrir la negociación en "evitar cualquier avance en la posibilidad de ubicar" ese futuro complejo industrial en la zona de La Canal.

Rodríguez ha acusado al ejecutivo municipal, de PSPV y Compromís, de "optar por la inestabilidad" y ha trasladado que tiene la "esperanza" de que se pueda "reorientar" la situación actual. Igualmente, ha aseverado que cuenta con un listado que, según ha trasladado, recoge lo "imprescindible" para posibilitar un acuerdo de presupuestos.

Por su parte, la concejala de Vox María Teresa Peidro ha abundado durante su intervención en que el presupuesto "ha sido rechazado en comisión informativa" y que el debate y aprobación "queda al albor de negociaciones de última hora, de posibles abstenciones y de lo que prometa o deje de prometer el equipo de gobierno, apremiado por un nuevo rechazo".

Según ha manifestado Peidro en relación con Alcoi Sud, "proteger el acuífero" del Molinar y "hacer las cosas correctamente no está reñido con reconocer y promover la posibilidad manifiesta de la existencia de desarrollo y actividades compatibles".

Desde Compromís, Àlex Cerradelo, vicealcalde de la ciudad, ha sostenido que el presupuesto planteado es "claramente de izquierdas" y está "a favor de la gente", al tiempo que ha incidido en que es el "más alto de la historia" del Ayuntamiento de Alcoi.

Cerradelo cree que el polígono de Alcoi Sud es "inviable" en la ubicación planteada y que eso es algo que ha defendido Compromís "siempre". "A pesar de ello, desde Guanyar lo utilizan como un argumento para justificar un voto en contra. De hecho, el PP también utiliza ese argumento", ha reflexionado.

Desde el PP, su portavoz, Carlos Pastor, ha avanzado el voto en contra de los 'populares', que ha justificado en que el presupuesto "no responde ni al presente ni al futuro" del municipio: "Vamos a votar en contra, pero no por tacticismo ni por confrontación".

Pastor también ha criticado que en estas cuentas falta "dirección", "ambición" y "proyecto de ciudad", por lo que considera que "no hay un rumbo definido". Sobre Alcoi Sur, ha lamentado la "falta de liderazgo" del equipo de gobierno.

"CHANTAJES"

Antes de la votación en la que la oposición ha tumbado las cuentas planteadas por el gobierno local, el alcalde ha defendido que "nunca" aceptará "chantajes" ni "presiones". "Sobre todo cuando ese chantaje o esa presión va en contra de lo que yo creo que es mejor para mi ciudad", ha enfatizado.

En su intervención, Francés ha trasladado que el rechazo de la oposición lleva al consistorio a una situación "complicada" y ha defendido que el ejecutivo que lidera tiene una "estrategia de ciudad".

En relación con el debate sobre Alcoi Sud, el primer edil ha sostenido que el gobierno local, ante la "necesidad" de suelo industrial, ha abierto, junto con la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana, la posibilidad de que "se estudie la viabilidad técnica, económica y medioambiental" del futuro complejo.

Y ha indicado que, si no hay garantías medioambientales que avalen la puesta en marcha del polígono, no se mostrará partidario de sacarlo adelante en esos términos, al tiempo que ha concretado que técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tienen ya el proyecto de perímetro de protección del acuífero del Molinar.

Tras lamentar el "bloqueo" a las cuentas, Francés ha dicho que ante una situación como esta la normativa contempla que el alcalde puede presentarse a una cuestión de confianza "sujeta al presupuesto".

En este punto, ha avanzado que la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo martes en el que se sometará a ella ha instado a los grupos que han rechazado la propuesta a que, si consideran que él como primer edil supone un "problema", presenten una moción de censura, para lo que "tendrán la oportunidad". "Si no, dejen gobernar", ha sentenciado.

"EVITAR LA PARÁLISIS"

Después del pleno, el Ayuntamiento de Alcoi ha emitido un comunicado en el que ha recordado que "este mecanismo legal, regulado concretamente en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), permite establecer una herramienta diseñada específicamente para evitar la parálisis institucional de los ayuntamientos".

En este sentido, ha añadido que, "tal y como establece la normativa vigente", la legislación otorga a la Alcaldía "la potestad de vincular la aprobación presupuestaria a una cuestión de confianza para asegurar la gobernabilidad".

"En caso de que la moción no obtenga el respaldo mayoritario del pleno, la oposición dispondrá de un plazo inaplazable de un mes para presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía", ha resaltado el consistorio, al tiempo que ha subrayado que, "si finalizado este plazo no se presenta o no prospera dicha moción", el presupuesto "quedará aprobado automáticamente de forma definitiva" después de pasar por el plazo de exposición pública correspondiente.